Con Green Food Week scuole verso una mensa più sostenibile

È in corso la Green Food Week (GFW), l’iniziativa nazionale promossa da FoodInsider, per incentivare un’alimentazione più sostenibile nelle mense collettive, con un focus particolare sulle scuole, tra cui quelle di Laveno Mombello. Un appuntamento che ogni anno coinvolge migliaia di realtà in tutta Italia – mense scolastiche, universitarie e aziendali – con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema alimentare e promuovere una cultura del cibo più consapevole.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il programma Green School Italia, che ha invitato le 300 scuole aderenti a partecipare attivamente alla settimana. Un coinvolgimento capillare che vede amministrazioni comunali, studenti, insegnanti e gestori delle mense lavorare insieme per trasformare il momento del pasto in un’esperienza educativa concreta.

La Green Food Week rappresenta infatti un’occasione per riflettere su un dato ormai consolidato: il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra. In questo contesto, promuovere un’alimentazione a base vegetale, stagionale e locale – ispirata ai principi della dieta mediterranea – diventa una leva fondamentale per la transizione ecologica.

Durante la settimana, le scuole stanno sperimentando: ricette vegetariane e a basso impatto ambientale, spesso ideate direttamente dagli studenti; campagne di comunicazione e sensibilizzazione, rivolte a tutta la comunità scolastica; menù parlanti, che raccontano l’origine degli ingredienti, la stagionalità e l’impronta ecologica dei piatti.

Un approccio partecipativo che valorizza la creatività dei ragazzi e li rende protagonisti attivi del cambiamento, anche grazie ad attività didattiche e materiali educativi dedicati.

In provincia di Varese, l’iniziativa si inserisce in un percorso già consolidato: nelle edizioni precedenti sono stati serviti oltre 5.000 pasti vegetariani nelle scuole aderenti, con un’ampia partecipazione di studenti, famiglie e amministrazioni locali. Un’esperienza che ha dimostrato come anche piccoli cambiamenti nelle abitudini alimentari possano avere un impatto significativo, soprattutto se condivisi.

L’impegno si rafforza ulteriormente quest’anno con il lancio di un contest dedicato alle scuole della provincia di Varese, che premierà le migliori esperienze realizzate durante la settimana, valorizzando creatività, efficacia comunicativa e impatto sul territorio. Il contest varesino si realizza nell’ambito del progetto Sostenibil-mense di CAST ONG con Foodinsider, con il contributo della Fondazione Carrefour.

Sempre nel territorio varesino, sono venti i Comuni che hanno aderito alla Green Food Week, confermando una crescente attenzione istituzionale verso politiche alimentari sostenibili e percorsi educativi integrati.

La Green Food Week si conferma così un grande laboratorio diffuso di buone pratiche, capace di unire educazione, ambiente e comunità. Un’iniziativa che, partendo dalle mense scolastiche, contribuisce a costruire una cultura del cibo più sana, sostenibile e consapevole.

Perché, come ricorda lo spirito dell’iniziativa, il cambiamento passa anche dalle scelte quotidiane: il clima siamo noi, anche a tavola.

Più informazioni su: www.green-school.it https://www.foodinsider.it/green-food-week/