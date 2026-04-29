Con il “Maggiolone” si apre una nuova fase della collaborazione tra Cassano Magnago e Le Officine

A Cassano Magnago arriva il Maggiolone Social Park, con i suoi cinque weekend di festa: un nuovo capitolo della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Le Officine. Fino alla fine del mese di maggio, l’area feste di via I Maggio sarà protagonista di una serie di eventi pensati per coinvolgere e intrattenere cittadini e visitatori.

Al centro di questa iniziativa, vi è una solida alleanza che si protrae ormai da tre lustri.

Alessandro Passuello, assessore alle politiche giovanili del Comune di Cassano Magnago, affiancato da Matia Campanoni delle Officine, ha sottolineato come l’intesa con Le Officine si sia recentemente consolidata con la firma di una convenzione di nove anni, un segno di continuità e fiducia. «Questa lunga collaborazione ha già portato esperienze significative, come il Woodoo, il Comics e la Silent Disco. Quest’anno, vogliamo evolvere la nostra proposta, puntando a un cambiamento di target e una programmazione variegata», ha dichiarato Passuello.

Il Maggiolone Social Park non si limita a essere un luogo di svago, ma rappresenta anche un investimento per il futuro. In linea con quanto previsto dalla convenzione, l’area è stata rimodernata con un palco, una cucina e un bar completamente ristrutturati, per offrire un’esperienza ancora più accogliente e funzionale. Il contributo economico è stato suddiviso tra la manutenzione ordinaria e gli investimenti a lungo termine, con l’obiettivo di rendere l’area un punto di riferimento per la comunità, ma anche per le numerose associazioni locali.

In questo contesto, il ruolo culturale dell’area feste si fa sempre più centrale. «Guardiamo al futuro con l’ambizione di creare uno spazio teatrale e uno spazio cinema, che potrebbero rendere questa location ancora più attrattiva», ha aggiunto Passuello.

Inoltre, le altre associazioni della zona («ne abbiamo 4-5 che sono interessate ogni anno») potranno usufruire degli spazi disponibili , con una programmazione che prevede la possibilità di utilizzare l’area per quattro weekend all’anno, facilitando l’accesso anche alle realtà meno strutturate grazie al supporto di un operatore qualificato.

Matia Campanoni, referente de Le Officine, ha spiegato come il progetto sia nato dalla necessità del Comune di Cassano Magnago di dotarsi di uno spazio versatile e ben organizzato. «Abbiamo lavorato per realizzare una programmazione che possa accontentare tutti, sempre con l’obiettivo di offrire eventi che sono gratuiti nel 95% dei casi. La gestione di un palco, in un periodo in cui molte strutture simili stanno scomparendo, è una responsabilità importante che ci impegna a proporre contenuti di qualità».

Il nome “Maggiolone” è stato scelto con cura, richiamando il mese di maggio e l’iconica forma della tensostruttura, che ricorda un maggiolino. Ma anche «Maggiolone perché maggio, Maggiolone perché evoca spensieratezza», ha aggiunto Campanoni. Tra le numerose attività proposte, il parco offrirà anche spazi dedicati al calcetto, badminton, ping pong e un’area relax con amache. Inoltre, la proposta culinaria cambierà ogni settimana, assicurando varietà e freschezza ai visitatori.

Nel primo weekend in programma, dal 1° al 3 maggio, c’è un programma molto ricco, con dj set, marching band, ma anche la preview del festival “Bisboccia” di Carnago, una serie di concerti acustici che si terranno nel suggestivo boschetto dell’area, accompagnati dalla presenza dei Maggioloni Volkswagen, un omaggio all’immagine simbolica del progetto.