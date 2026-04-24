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Con l’arrivo degli infermieri di famiglia il distretto di Gazzada diventa Casa di Comunità

La nuova figura professionale va a integrare le funzioni del PUA. Attivati anche nuovi ambulatori specialistici

asl gazzada schianno

La sede di via Roma, 18 a Gazzada Schianno, immobile di proprietà del Comune e ristrutturato nei tre piani con i fondi PNRR il distretto socio sanitario, è diventata Casa di Comunità. 

È stato introdotto il servizio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC) che vanno ad integrare il Punto Unico di Accesso (PUA) già esistente.  Il PUA è operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 14.30, con accesso diretto, garantendo funzioni di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona.

Di nuova attivazione, sono anche gli ambulatori specialistici di Diabetologia, Pneumologia, Geriatria, Cure Palliative e Cardiologia di secondo livello.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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