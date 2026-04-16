Con tante iniziative Busto rende omaggio a San Francesco, patrono d’Italia

Ricorre quest’anno l’ottocentesimo anniversario della morte del Patrono d’Italia, San Francesco.

Per celebrare una ricorrenza così importante e richiamare i principi dell’insegnamento francescano, tanto attuali in questo periodo di guerre, l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, in collaborazione con l’Ordine Francescano Secolare di Busto e il Convento del Sacro Cuore dei Frati Minori, ha predisposto un calendario di eventi, “BA800 – La cultura per Francesco – eventi e comunità”, che, come d’abitudine, si interseca anche con alcuni dei festival culturali promossi dall’assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli.

«L’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco ci coinvolge tutti. Ci offre infatti l’occasione preziosa di una operazione non di pura memoria, ma di coscienza, attorno ai valori di fratellanza, pace e amore universale, il cui rilancio si pone con urgente necessità anche alla luce del critico contesto internazionale» spiega l’assessora. «In questa prospettiva si pone la collaborazione con il Convento del Sacro Cuore dei Frati francescani, con cui condividiamo e costruiamo un calendario di eventi in gran parte culturali, così come avvenne lo scorso anno con il Decanato per l’Anno Giubilare. La cultura come strumento di confronto, crescita ed elevazione si rivela veicolo efficace del messaggio francescano, finalizzato alla sua penetrazione nelle coscienze, con particolare convinzione nei confronti di quelle meno permeabili».

Per quanto riguarda la prima parte dell’anno, due appuntamenti si sono già svolti, il primo è stato la proiezione del film “Francesco Giullare di Dio” di Roberto Rossellini, nell’ambito del BA Film Festival 2026, domenica 22 marzo al Cinema Fratello Sole; il secondo, la Marcia per la pace “Camminando nel nome di Francesco” (nella foto), domenica 12 aprile ha visto la partecipazione di circa 500 persone che hanno attraversato il centro cittadino per ricordare a tutti la necessità della pace.

Domenica 31 maggio in via Cavallotti sarà la volta dell’evento “Madonnari in piazza. Francesco e Maria”. Dalle 9.00 alle 18.00 alcuni madonnari si cimentaranno nella realizzazione di opere ispirate all’amore profondo che San Francesco d’Assisi nutriva per la Madre di Dio, avvocata dell’Ordine francescano e modello supremo di povertà e umiltà, mentre nel pomeriggio, alle 16.00, sarà allestito un “Laboratorio dei gessetti” per bambini e ragazzi.

Mercoledì 17 giugno alle ore 21.00 nella piazza della Chiesa del Sacro Cuore (in caso di pioggia in Sala Pro Busto) sarà messo in scena lo spettacolo di teatro canzone “Lu Santo Jullare Francesco” di Dario Fo, interpretato da Mario Pirovano, nell’ambito del Festival del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri.