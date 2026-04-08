Concerto di gala del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Jerago al Teatro Agorà di Carnago

A dirigere la formazione sarà il maestro Silvano Scaltritti, mentre la serata sarà arricchita dalle voci di Antonio Pugliano e Stefano Ravasi

Un appuntamento con la musica bandistica di qualità è in programma sabato 11 aprile alle ore 21 al Teatro Agorà di Carnago, in piazza San Giovanni Bosco 6. Sul palco salirà il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Jerago, protagonista di un concerto di gala che promette di coinvolgere il pubblico con un repertorio ricco e suggestivo.

A dirigere la formazione sarà il maestro Silvano Scaltritti, mentre la serata sarà arricchita dalle voci di Antonio Pugliano e Stefano Ravasi, per un’esperienza musicale che intreccia esecuzione bandistica e interpretazione vocale.

Il concerto rappresenta un momento importante per il corpo musicale, realtà storica del territorio che da anni porta avanti la tradizione bandistica con passione e qualità, contribuendo alla vita culturale della comunità.

L’evento è aperto al pubblico con biglietto intero a 15 euro e ridotto a 12 euro.

È possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito del Teatro Agorà, senza costi di prevendita.

Una serata pensata per gli appassionati di musica e per chi desidera trascorrere qualche ora all’insegna della cultura e della condivisione.