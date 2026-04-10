Concerto di giovani talenti del Liceo Musicale Manzoni di Varese

L’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno e il Liceo Musicale Statale A. Manzoni invitano al concerto al civico liceo musicale Malipiero. Un pomeriggio di musica con orchestra di fiati e di archi, e gruppi cameristici. Ingresso libero

Domenica 12 aprile alle 15.30 il Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero di via Garibaldi 4 a Varese ospiterà un concerto dei giovani talenti del Liceo Musicale Statale Alessandro Manzoni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno e il liceo varesino, con l’obiettivo di promuovere i giovani musicisti del territorio.

Il programma della giornata spazia tra musica classica, lirica e contemporanea. Si alterneranno sul palco un’orchestra di fiati, un’orchestra di archi e diversi ensemble cameristici formati dagli studenti del Manzoni, diretti dal maestro Edoardo Piazzoli.

Tra i brani in programma figurano pagine di Mozart (dall'”Elegia” di Johann Kaspar Mertz al “Duo Concertante” di Charles De Beriot), passando per il “Preludio op. 23 n.5” di Rachmaninov e una selezione di arie mozartiane tratte da “Così fan tutte”, “Don Giovanni” e “Le nozze di Figaro”. Non mancheranno la “Novelletta op.21 n.1” di Robert Schumann e incursioni nel repertorio moderno con “Yesterday” dei Beatles, “Tema di Hawaii Five” e “Dangerous” di David Guetta in arrangiamenti dedicati. Il concerto si chiuderà con il “Rondò dalla Serenata K361” di Mozart e “Pot Pourri – temi vari” del maestro Piazzoli.

L’evento si inserisce in un progetto di collaborazione più ampio tra l’Associazione Amici della Lirica Tamagno, il Liceo Musicale Manzoni e il Liceo Artistico Frattini di Varese, nato per valorizzare i giovani talenti varesini. La partnership proseguirà nei prossimi mesi con altri eventi dedicati.

L’ingresso al concerto è libero. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese.