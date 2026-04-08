Concerto di Primavera, musica e solidarietà per i 60 anni della Croce Rossa di Domodossola

Domodossola si prepara a celebrare un traguardo importante: i sessant’anni dalla fondazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola.

In attesa della presentazione ufficiale del calendario completo delle iniziative per il 2026, prende il via il programma delle celebrazioni con il Concerto di Primavera, in programma sabato 12 aprile alle ore 21 alla Sala Eventi della Comunità Montana, in via Romita 13.

Protagoniste della serata saranno due realtà bandistiche del territorio: il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal maestro Fabrizio Bionda, e la Banda Musicale di Fomarco, guidata dal maestro Francesca Mosca. Un appuntamento che unisce musica e comunità, valorizzando la tradizione locale attraverso un repertorio variegato, pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dagli appassionati alle famiglie.

L’iniziativa non è solo un momento culturale, ma anche un’occasione di solidarietà. Il concerto intende infatti richiamare l’attenzione sull’impegno quotidiano della Croce Rossa sul territorio ossolano, dove da sessant’anni rappresenta un punto di riferimento nelle attività di soccorso, assistenza sanitaria e intervento sociale.

Durante la serata saranno eseguiti brani appartenenti a diversi generi musicali, in un percorso capace di coniugare intrattenimento e partecipazione. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a prendere parte a un evento che vuole essere al tempo stesso festa e sostegno concreto: le offerte raccolte saranno devolute al Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana per il finanziamento delle attività istituzionali.