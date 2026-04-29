Concerto di Santa Croce a Cassano Magnago: l’ensemble “Calicantus Experience” in una serata musicale

L’evento, che si terrà sabato 9 maggio 2026 alle 20.45, sarà un’esperienza musicale coinvolgente e gratuita

Il coro Sophia di Cassano Magnago, in collaborazione con la comunità pastorale San Maurizio e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago, organizza il tradizionale Concerto di Santa Croce in occasione della Festa Patronale della Parrocchia di Santa Maria del Cerro.

Ospite della serata l’ensemble Calicantus Experience, diretto dal M° Mario Fontana, con un concerto dal titolo “Enchanted”.

Sarà l’occasione per ascoltare l’ensemble concertistico di ex alunne della Scuola di canto Calicantus fondata nel 1993 dal maestro Mario Fontana, che è diventata un modello educativo ed artistico su scala internazionale.

Il nuovo progetto corale riunisce oggi una trentina di ex allieve. “Experience” promuove la cultura vocale, rivolge la sua attenzione al recupero del repertorio storico di Calicantus e a nuove composizioni. Nel cuore di ogni cantore “Experience” dimora la bellezza e un senso di gratitudine verso la musica e l’esperienza corale vissuta da bambini. E’ questa l’energia che si sente assistendo ai loro concerti.

Il programma, vario e interessante, vedrà l’esecuzione di brani classici della polifonia rinascimentale e barocca, tra i quali un Ave Regina Coelorum della compositrice Isabella Leonarda, per passare a composizioni contemporanee di autori come Ola Gjeilo, Ivo Antognini e il giapponese Watanabe Toshiyuki. Non mancheranno delle incursioni nel repertorio popolare, con brani di varie provenienze (Africa, Irlanda, Finlandia) e nella musica pop con canzoni di Paul McCartney e Simon & Garfunkel.

Il Coro Femminile Sophia, che promuove l’evento, aprirà il concerto con alcuni brani dal proprio repertorio.

Enchanted Ensemble concertistico “Calicantus Experience”

direttore Mario Fontana

SABATO 09 MAGGIO 2026 ore 20.45

CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA DEL CERRO

P.zza S. Maria – Cassano Magnago

Ingresso libero