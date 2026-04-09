Concluso il corso base di Protezione civile al Parco delle Groane, sono 56 i nuovi volontari
Si è concluso con una partecipazione numerosa il corso base di Protezione civile organizzato al Parco delle Groane con 56 cittadini pronti a entrare nel sistema di emergenza
Si è concluso con una partecipazione significativa il corso base di Protezione civile organizzato al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Ben 56 nuovi volontari hanno completato il percorso formativo, e ora sono pronti a entrare nel sistema di emergenza sul territorio.
Il corso, gratuito e interamente in presenza, si è svolto nella sede del Parco all’ex Polveriera, tra Solaro e Ceriano Laghetto. In totale sono state 16 le ore di lezione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale per la formazione dei volontari di Protezione civile.
Formazione e territorio
A curare l’organizzazione didattica è stato il Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato della Città metropolitana di Milano (CCV-MI), realtà che riunisce le associazioni iscritte all’Albo regionale e che svolge un ruolo centrale nella gestione delle emergenze e nella formazione dei volontari. Il corso ha rappresentato un primo passo concreto per chi ha deciso di avvicinarsi al mondo della Protezione civile, offrendo una panoramica su struttura, funzioni e modalità operative del sistema.
Nuove forze per il sistema di emergenza
Una parte dei corsisti è già pronta a entrare in servizio sul territorio del Parco. «Circa un terzo dei partecipanti sarà operativo direttamente qui, mentre gli altri andranno a rafforzare i gruppi comunali della Lombardia, spiega Claudio Attilio Camisasca, comandante della Polizia locale del Parco e responsabile dell’area Protezione civile e Antincendio boschivo.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Parco, Claudio Meroni, che ha portato il saluto dell’ente a partecipanti e istruttori.
Altri corsi in arrivo
Visto il buon esito dell’iniziativa, sono già in programma nuovi percorsi formativi. «Stiamo lavorando con Regione Lombardia per attivare altri corsi, tra cui quello per Guardie ecologiche volontarie e il modulo base Aib per l’antincendio boschivo» – annuncia Camisasca.
Per restare informati sulle opportunità di formazione e coinvolgimento dei cittadini è possibile visitare il sito dell’ente parco o seguire la pagina Facebook del Parco.
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