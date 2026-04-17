Confindustria Varese, Roberto Paciaroni confermato Presidente “Infrastrutture, Trasporti e Turismo”

Roberto Paciaroni della Hupac Spa è stato confermato Presidente del Gruppo merceologico “Infrastrutture, Trasporti e Turismo” di Confindustria Varese durante l’ultimo appuntamento del ciclo di Assemblee 2026 degli 11 settori che compongono la compagine associativa. Insieme a lui, riconfermati anche il Vicepresidente, Angelika Fischer della So.ge.ma. Spa, insieme al Delegato Piccola Industria (che rappresenta le imprese con meno di 100 dipendenti), Amadeo Fontana della Co-bit Conglomerati Bituminosi Spa.

Tre comparti per un unico settore, sempre più strategico per il territorio, in termini di competitività del sistema economico, di accessibilità ai mercati e di attrattività. Malpensa e hub intermodali, ma non solo. Nello specifico, il termine “Infrastrutture” comprende le attività dei settori aeroportuali, ferroviari, stradali, di telecomunicazioni e la filiera delle costruzioni. I “Trasporti” comprendono, invece, le compagnie aeree, le società di trasporto su rotaia e su gomma e le attività della logistica. Sotto il cappello del termine “Turismo” rientrano le attività alberghiere e quelle dedite all’accoglienza.

Uno spaccato economico, quello rappresentato dal Gruppo “Infrastrutture, Trasporti e Turismo” di Confindustria Varese, che conta in totale 78 imprese per 9.532 addetti. In pratica, il 7,4% delle aziende della compagine associativa e il 13% dei lavoratori in esse impiegati.

Durante l’assise sono intervenuti Fabrizio Dallari, Direttore del Centro sulla Logistica e la Supply Chain dell’Università LIUC e Nicolò Trifone, Ricercatore PhD e Advisor di LIUC. Il tema posto all’attenzione delle imprese del settore è stato: “La logistica del futuro, tra automazione, digitalizzazione e AI”.

In un contesto di forte evoluzione e trasformazione del comparto, l’Intelligenza Artificiale risulta ancora poco diffusa: secondo le ricerche condotte dall’ateneo di Castellanza, infatti, oggi, il 72% delle aziende italiane non dispone di nessuna forma di Intelligenza Artificiale applicata alla logistica e alla supply chain. Il 20% è in fase di sperimentazione e solo l’8% è pienamente operativo su questi fronti. “Per la maggior parte delle realtà che stanno facendo sperimentazioni su questo tema – hanno spiegato alla platea di imprenditori i professori Dallari e Trifone –, l’AI è vista come un fattore di decision intelligence più che di cost cutting”. Le previsioni per i prossimi 24 mesi delineano uno scenario in movimento: “Il 58% delle aziende italiane intende investire in applicazioni di Intelligenza Artificiale, partendo da piccoli progetti pilota – hanno concluso i ricercatori della LIUC –. Secondo le stime, chi ha già investito in questo ambito è deciso a proseguire. Al contrario, le realtà che si affacciano oggi al mondo AI incontrano ostacoli iniziali legati soprattutto alla carenza di competenze, più che alle difficoltà legate alle risorse da investire”.

Chiuso il ciclo delle Assemblee dei Gruppi merceologici, ora l’appuntamento è per l’Assemblea Generale 2026 di Confindustria Varese che si terrà la mattina di lunedì 15 giugno. Nei prossimi giorni verranno comunicati programma e location.

Partner nell’organizzazione delle Assemblee 2026 dei Gruppi merceologici di Confindustria Varese sono: Acomea (gestione degli investimenti e patrimoniale); Umana Agenzia per il Lavoro; Locauto (noleggio veicoli).