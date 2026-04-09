Conoscere la fibromialgia: a Besozzo l’incontro gratuito con associazioni e medici specialisti

L’appuntamento in programma sabato 11 aprile presso la Sala Letture di via Mazzini rientra nel progetto Punto Salute e vedrà la partecipazione della reumatologa Antonella Cappelli e dei volontari di AISF ODV

L’amministrazione comunale di Besozzo accende i riflettori sulla fibromialgia con un incontro pubblico dedicato alla sensibilizzazione e alla conoscenza di questa patologia spesso definita “invisibile”. Sabato 11 aprile, alle ore 15:30, la Sala Letture di via Mazzini ospiterà esperti e testimonianze per approfondire un tema che tocca da vicino molti cittadini, nell’ambito del progetto “Punto Salute Besozzo”, l’iniziativa che dal 2024 promuove appuntamenti mensili di informazione medica e benessere.

Un tavolo di confronto con gli esperti

L’evento, patrocinato da ASST Sette Laghi, vedrà la partecipazione di figure di primo piano nel campo della reumatologia. Tra i relatori interverrà la dottoressa Antonella Cappelli, dirigente medico responsabile della struttura di reumatologia dell’ASST Sette Laghi. Insieme a lei, grazie alla collaborazione con AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), porteranno il loro contributo Maria Guastafierro, referente pazienti, e la volontaria Sara Cestarolo, offrendo uno sguardo multidisciplinare che unisce competenza clinica e vissuto quotidiano.

Una patologia cronica e invalidante

L’incontro nasce dalla necessità di fare chiarezza su una sindrome dolorosa e insidiosa che ha ricadute pesanti non solo sul fisico, ma anche sulla sfera psicologica dei pazienti. Il dibattito arriva in un momento cruciale a livello nazionale, a seguito dell’approvazione unanime alla Camera di alcune mozioni che impegnano il Governo al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante, un passaggio fondamentale per garantire tutele e assistenza specifica.

Sinergia tra istituzioni e associazionismo

Il progetto “Punto Salute Besozzo” si conferma uno spazio aperto dove professionisti, associazioni e medici di famiglia possono dialogare direttamente con la cittadinanza. La collaborazione tra l’amministrazione e realtà come AISF ODV mira proprio a rompere l’isolamento di chi soffre di questa condizione, attivando percorsi di conoscenza che partano dal territorio. Al termine della parte informativa, è previsto un momento conviviale per permettere ai presenti di confrontarsi e porre domande personali alle relatrici.