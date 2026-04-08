“Conosci il Parco dei Mughetti?”. Una serata informativa alla nuova biblioteca di Gerenzano

Giovedì 9 aprile in biblioteca una serata per conoscere attività e progetti del Parco dei Mughetti. Durante l’incontro verranno presentati i progetti già attuati e quelli in corso

Dov’è il Parco dei Mughetti? Come è nato? Qual è la tutela che garantisce l’Ente gestore? E come si può dare una mano per tutelare e valorizzare l’area protetta? A tutte queste domande risponderà un incontro organizzato per giovedì 9 aprile a Gerenzano. Alle 21 la nuova biblioteca di via Duca degli Abruzzi ospiterà la serata informativa “Conosci il Parco dei Mughetti?”, promossa dal Plis dei Mughetti in collaborazione con il Comune.

L’incontro sarà dedicato a spiegare cos’è un Parco locale di interesse sovracomunale, quale livello di tutela garantisce e quali sono le attività svolte dall’ente gestore. Un momento pensato per rispondere alle domande dei cittadini e per approfondire il ruolo del parco nella tutela ambientale e nella valorizzazione del territorio.

Durante la serata verranno presentati i progetti già realizzati e quelli attualmente in corso, offrendo una panoramica concreta delle iniziative portate avanti negli ultimi anni. Sarà anche l’occasione per promuovere l’adesione di nuovi volontari civici, invitando chi è interessato a contribuire attivamente alla cura e alla valorizzazione del parco.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento dei posti disponibili.