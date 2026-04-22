Consiglio Comunale di Varese, apertura nel segno del cordoglio: minuto di silenzio per Umberto Bossi

Il Consiglio Comunale di Varese si è fermato per rendere omaggio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord nell’aprile del 1984. Un momento di commozione che ha visto i rappresentanti del gruppo della Lega, Stefano Angei e Barbara Bison, tratteggiare il profilo di un uomo che ha cambiato la storia politica italiana partendo proprio dal capoluogo bosino. Quattro consiglieri comunali del Pd sono usciti dall’aula al momento del minuto di silenzio.

“Il gigante della politica e l’uomo del popolo”

«Se mi avessero detto che avrei dovuto fare un discorso in memoria di Umberto Bossi, avrei guardato il mio interlocutore come un folle», ha esordito il consigliere leghista Stefano Angei. Un intervento accorato che ha voluto sottolineare come Bossi sia andato oltre la figura del semplice politico: «È stato colui che è riuscito a donare una coscienza di popolo a tutti noi. Ha usato lo strumento della politica con una forza mai vista, per dare dignità a terre unite da legami profondi».

Angei ha ricordato la capacità del “Senatur” di abbattere le barriere sociali, creando una comunità umana unita dall’interesse per il territorio:

«Era l’uomo che, già malato, chiedeva di essere portato in autogrill alle quattro del mattino per parlare con i camionisti, perché diceva che loro sanno come gira il mondo».

“Varese al centro del Paese”

Il legame tra il fondatore e la sua città è stato il filo conduttore del ricordo. Con Bossi, Varese è diventata per anni il baricentro della politica nazionale: dalle battaglie per la secessione alla Devolution, fino al federalismo. «È stato l’elemento di rottura tra il popolo e il palazzo – ha continuato Angei – il sognatore e il visionario di cui avevamo bisogno per riscoprire chi fossimo davvero. Un gigante che i nostri figli studieranno sui libri di storia. Ciao Capo, Va’ Pensiero, sull’ali dorate».

“Un’eredità di autenticità”

Sulla stessa scia l’intervento di Barbara Bison, che ha voluto richiamare l’essenza del messaggio lasciato dal Senatur, citando anche una definizione di Vittorio Sgarbi: «Un uomo rude, ma sempre vero e mai ipocrita».

Per Bison, l’insegnamento più grande di Bossi resta il metodo: «La politica vera è quella che si fa tra la gente, con la gente e per la gente. Questo è il messaggio che tutti noi, indipendentemente dalle sensibilità diverse, dovremmo conservare».

I consiglieri del Pd fuori dall’aula

Alcuni consiglieri del Pd sono usciti dall’aula e non hanno aderito alla richiesta di rispettare il minuto di silenzio per Bossi: «Siamo usciti apposta. Chi ha vissuto a Varese i primi anni della Lega non può dimenticare il generale sentimento antimeridionalista che si era creato e che ha reso a molti di noi la vita difficile. Anche se ti chiami Lozza di cognome, non puoi ignorare quanto è successo», commenta Manuela Lozza, segretaria cittadina del Partito Democratico, una dei consiglieri che ha preferito uscire insieme a Domenico Marasciulo, Michele Di Toro, Alessandro Pepe.