Consulta Giovanile, l’amministrazione replica alle associazioni: “Avvisate, la porta è sempre aperta”
Le realtà giovanili avevano denunciato di non essere state coinvolte nel rilancio dell'organismo. L'assessora Di Maggio e il consigliere Capriolo ricostruiscono i fatti e invitano al dialogo
La Consulta Giovanile del Comune di Varese è ripartita, ma alcune associazioni giovanili del territorio non ne fanno parte e hanno scelto di dirlo pubblicamente. In un comunicato, diverse realtà hanno denunciato di non essere state adeguatamente coinvolte nel percorso di ricostituzione dell’organismo, lamentando che le loro proposte di modifica al regolamento, avanzate nel 2024, non siano state accolte e che l’avvio della Consulta sia stato appreso «in modo casuale». Oggi l’organismo risulta composto da 9 istituti scolastici, 4 partiti politici e sole 2 associazioni.
La replica dell’assessora
L’assessora ai servizi educativi Rossella Di Maggio non nasconde il disappunto. «Sono rimasta senza parole, ed è raro che mi succeda», ha detto. Sul tema dell’età, è netta: «Una consulta giovanile con referenti di 35 anni? A me interessa che siano i ragazzi giovani a cominciare». Quanto alla comunicazione, ha precisato che il 28 novembre le sue collaboratrici hanno inviato tramite il gruppo WhatsApp dell’Informagiovani il link alla manifestazione di interesse, oltre alla pubblicazione formale degli atti amministrativi. «Non si può dire che non sono stati avvisati», ha aggiunto, citando anche il caso di un’associazione i cui membri frequentano quotidianamente l’aula studio comunale. «Ci sono rimasta male, ve lo dico da persona, non da assessore».
La posizione del consigliere Capriolo
Il consigliere delegato alle politiche giovanili Matteo Capriolo ha difeso l’impostazione del regolamento, spiegando che il limite dei 30 anni era stato scelto dopo aver studiato le esperienze di altri comuni, molti dei quali si fermano a 27 o 28 anni. «Volevamo concentrare l’attenzione sui più giovani, che hanno bisogno di uno spazio per parlare». Sulla rappresentanza politica, ha spiegato che la sproporzione del vecchio regolamento è stata corretta: ora tutti i soggetti, associazioni e movimenti politici, hanno due referenti ciascuno. Capriolo ha riconosciuto possibili incomprensioni nella comunicazione, ma ha ribadito la disponibilità al dialogo: «Il mio numero è conosciuto. Sentiamoci».
Il presidente eletto, Gianluca Piccoli dell’associazione 2B, è estraneo alle dinamiche politiche e ha già iniziato a lavorare per aggregare le realtà del territorio. La porta, assicurano sia l’assessora che il consigliere, resta aperta. Ora tocca vedere se qualcuno la attraverserà.
La consulta giovanile di Varese è “un’occasione desiderata, ma mancata e sprecata”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.