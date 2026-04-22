Consultorio di Varese: al via “Nutrimamma”, focus sull’alimentazione nel primo trimestre di gravidanza

Prendersi cura dell’alimentazione in gravidanza significa promuovere salute, benessere e prevenzione fin dalle prime settimane di gestazione. Con questo obiettivo il Consultorio di Varese propone “Nutrimamma – Insieme per nutrire la vita”, un incontro informativo rivolto alle donne nel primo trimestre di gravidanza, realizzato dalle ostetriche in collaborazione con le dietiste.

L’iniziativa si terrà sabato 16 maggio 2026, presso il Consultorio di Varese, in via O. Rossi 9, Padiglione Biffi. Sono previsti due turni di partecipazione, entrambi con un massimo di 10 donne per gruppo, alle ore 09.30 e alle ore 11.30.

L’incontro intende offrire un momento di informazione e confronto sull’importanza di una corretta alimentazione in gravidanza, con particolare attenzione alle esigenze nutrizionali della donna in questa fase delicata del percorso materno. L’obiettivo è fornire indicazioni utili e concrete a sostegno della salute della madre e del bambino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Consultorio di Malnate – 0332.393.642, lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 10.00.

Consultorio di Varese – 0332.277.493, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 11.00.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della salute rivolte alla donna e alla famiglia, con l’obiettivo di accompagnare le future mamme in un percorso di consapevolezza e prevenzione già dalle prime fasi della gravidanza.