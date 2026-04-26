Contratto di Lago, Lands Lake chiama a confronto i candidati sindaco di Baveno, Stresa, Luino e Laveno Mombello

L’associazione Lands Lake rilancia il Contratto di Lago e lo porta dentro la campagna elettorale. Nella prima decade di maggio, nel rispetto delle regole della par condicio, tutti i candidati sindaco di Baveno, Stresa, Luino e Laveno Mombello saranno invitati a partecipare a una serie di confronti pubblici online dedicati al futuro del Lago Maggiore come sistema unitario. Gli incontri saranno trasmessi in diretta e poi disponibili sul canale YouTube dell’associazione (Foto: Callegaro).

L’idea alla base è tanto semplice quanto ambiziosa: offrire a ogni candidato la stessa occasione di parola, nello stesso formato, con la stessa visibilità. E chiedere a ciascuno di esprimersi, chiaramente, sulla disponibilità a promuovere la sottoscrizione del Contratto di Lago in caso di elezione.

Lands Lake — l’associazione con sede a Brebbia nata nel 2025 per celebrare il bicentenario della navigazione di linea sul Lago Maggiore, in parallelo con l’analoga realtà svizzera Verbano 26 — ha costruito attorno al Contratto di Lago un documento programmatico che supera la dimensione della singola sponda e del singolo municipio. Il testo affronta mobilità integrata (navigazione, ferrovia, ciclabilità, bigliettazione comune), economia locale (pesca, filiere corte, mercati coperti), gestione dei flussi turistici e strumenti di governance condivisa tra i Comuni rivieraschi.

La scelta dei quattro Comuni non è casuale. Baveno e Stresa sono i poli di maggiore peso nell’immagine internazionale del Verbano e nell’economia dell’ospitalità. Luino e Laveno Mombello possono svolgere un ruolo crescente nella riorganizzazione dei collegamenti, dell’accessibilità e dei servizi lacuali. Quattro realtà che, secondo i promotori, potrebbero costituire il nucleo di una governance d’area capace di trattare il lago come infrastruttura territoriale, non come cartolina.

Il 2026, anno delle elezioni amministrative in questi Comuni, coincide anche con il bicentenario delle prime rotte a vapore sul Lago Maggiore, inaugurate tra il 1826 e il 1827. Un’occasione che l’associazione vuole trasformare non in celebrazione fine a sé stessa, ma in punto di partenza per un progetto di lungo periodo. Tre le figure che animano l’iniziativa: Stefano Introini, con un profilo di riflessione strategica sui territori; Marco Bini, arolese, con un legame personale al lago; Matteo Toson, project manager del percorso, con una sensibilità operativa e transfrontaliera.

Il format degli incontri — uno per ciascun Comune, online, pubblico, registrato — è pensato per evitare l’equivoco del convegno senza seguito. L’obiettivo dichiarato è portare il tema del Lago Maggiore come sistema dentro il dibattito pre-elettorale, e raccogliere impegni concreti prima del voto.