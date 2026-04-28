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Controlli a tappeto su slot machine e VLT a Rescaldina: nove sanzioni

La Polizia Locale ha passato al setaccio 42 slot machine e 25 video lottery, concentrandosi in particolare sul rispetto dell'ordinanza che regola gli orari di funzionamento

slot machine

Controlli a tappeto su slot machine e video lottery in bar, tabaccherie e sale giochi di Rescaldina. La Polizia Locale nei mesi scorsi ha passato al setaccio gli apparecchi da gioco presenti in nove diversi esercizi pubblici del paese, sottoponendo a verifiche in tutto 42 slot machine e 25 video lottery, concentrandosi in particolare sul rispetto dell’ordinanza che regola gli orari di funzionamento. I controlli si sono tradotti in nove sanzioni, per un totale di poco meno di 4.400 euro.

«L’azione – sottolinea l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo – è stata effettuata nell’ambito delle iniziative, oltre a quelle informative e di sensibilizzazione, che l’amministrazione comunale di Rescaldina continua da anni a porre in essere al fine di arginare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico il quale, al pari delle altre dipendenze, costituisce una vera e propria piaga sociale che dilania e impoverisce interi nuclei familiari».

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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