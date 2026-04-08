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Controlli dei carabinieri nel ponte di Pasqua, un arresto e otto denunce a Verbania 

I controlli nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola: i carabinieri trovano 12 dosi di coca addosso ad un giovane che finisce in manette. Una denuncia per cocaina

Generico 06 Apr 2026

Nel corso dell’ultimo lungo fine settimana, caratterizzato dalle festività pasquali e da un aumento di veicoli sulle principali strade della provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato le operazioni di controllo sull’intero territorio. L’obiettivo dei controlli, condotti dai militari delle Compagnie di Verbania e Domodossola, è stato quello di garantire la massima sicurezza sulle strade e prevenire i reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti.

Nella giornata di sabato, i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di controllo nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola, hanno individuato un gruppo di giovani tra i quali figuravano soggetti già noti all’Ufficio per precedenti specifici.
Data la presenza di numerosi avventori e al fine di garantire la sicurezza pubblica, il personale operante ha richiesto il supporto di una seconda unità radiomobile e dei colleghi della Stazione di Domodossola. All’atto dell’intervento coordinato, uno dei sospettati è riuscito a dileguarsi, mentre un 24enne residente in Ossola, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è disfatto di un involucro metallico gettandolo tra la vegetazione circostante.

L’immediato recupero del reperto ha permesso di rinvenire 12 dosi di cocaina già confezionate. Il giovane è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Nella giornata precedente, i militari della Compagnia di Domodossola, a conclusione di un’attività di osservazione, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino di 39 anni, residente nel capoluogo ossolano. L’operazione è scaturita da acquisizioni informative circa una presunta attività illecita avviata dal soggetto presso il proprio domicilio. I militari che tenevano d’occhio l’abitazione del sospettato hanno notato l’ingresso e la rapida uscita di un noto assuntore di sostanze stupefacenti dal cortile condominiale subito dileguatosi.

Poco dopo, il sospettato, uscito di casa è stato fermato mentre tentava di salire a bordo della propria autovettura. All’atto del controllo, il 39enne ha consegnato spontaneamente 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura dello stupefacente.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’individuo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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