Controlli dei carabinieri nel ponte di Pasqua, un arresto e otto denunce a Verbania 

Nella giornata di sabato, i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di controllo nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola, hanno individuato un gruppo di giovani tra i quali figuravano soggetti già noti all’Ufficio per precedenti specifici.

Data la presenza di numerosi avventori e al fine di garantire la sicurezza pubblica, il personale operante ha richiesto il supporto di una seconda unità radiomobile e dei colleghi della Stazione di Domodossola. All’atto dell’intervento coordinato, uno dei sospettati è riuscito a dileguarsi, mentre un 24enne residente in Ossola, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è disfatto di un involucro metallico gettandolo tra la vegetazione circostante.

L’immediato recupero del reperto ha permesso di rinvenire 12 dosi di cocaina già confezionate. Il giovane è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella giornata precedente, i militari della Compagnia di Domodossola, a conclusione di un’attività di osservazione, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino di 39 anni, residente nel capoluogo ossolano. L’operazione è scaturita da acquisizioni informative circa una presunta attività illecita avviata dal soggetto presso il proprio domicilio. I militari che tenevano d’occhio l’abitazione del sospettato hanno notato l’ingresso e la rapida uscita di un noto assuntore di sostanze stupefacenti dal cortile condominiale subito dileguatosi.

Poco dopo, il sospettato, uscito di casa è stato fermato mentre tentava di salire a bordo della propria autovettura. All’atto del controllo, il 39enne ha consegnato spontaneamente 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura dello stupefacente.