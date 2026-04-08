Controlli dei carabinieri nel ponte di Pasqua, un arresto e otto denunce a Verbania
I controlli nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola: i carabinieri trovano 12 dosi di coca addosso ad un giovane che finisce in manette. Una denuncia per cocaina
Nel corso dell’ultimo lungo fine settimana, caratterizzato dalle festività pasquali e da un aumento di veicoli sulle principali strade della provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato le operazioni di controllo sull’intero territorio. L’obiettivo dei controlli, condotti dai militari delle Compagnie di Verbania e Domodossola, è stato quello di garantire la massima sicurezza sulle strade e prevenire i reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti.
Nella giornata di sabato, i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di controllo nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola, hanno individuato un gruppo di giovani tra i quali figuravano soggetti già noti all’Ufficio per precedenti specifici.
Data la presenza di numerosi avventori e al fine di garantire la sicurezza pubblica, il personale operante ha richiesto il supporto di una seconda unità radiomobile e dei colleghi della Stazione di Domodossola. All’atto dell’intervento coordinato, uno dei sospettati è riuscito a dileguarsi, mentre un 24enne residente in Ossola, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è disfatto di un involucro metallico gettandolo tra la vegetazione circostante.
L’immediato recupero del reperto ha permesso di rinvenire 12 dosi di cocaina già confezionate. Il giovane è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Nella giornata precedente, i militari della Compagnia di Domodossola, a conclusione di un’attività di osservazione, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino di 39 anni, residente nel capoluogo ossolano. L’operazione è scaturita da acquisizioni informative circa una presunta attività illecita avviata dal soggetto presso il proprio domicilio. I militari che tenevano d’occhio l’abitazione del sospettato hanno notato l’ingresso e la rapida uscita di un noto assuntore di sostanze stupefacenti dal cortile condominiale subito dileguatosi.
Poco dopo, il sospettato, uscito di casa è stato fermato mentre tentava di salire a bordo della propria autovettura. All’atto del controllo, il 39enne ha consegnato spontaneamente 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura dello stupefacente.
Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’individuo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
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