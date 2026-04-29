Controlli e sanzioni della polizia locale di Sesto Calende per sistemare le strade rovinate dai cantieri

Le segnalazioni dei cittadini e i ritardi accumulati nel ripristino dell’asfaltature stradali hanno spinto l’amministrazione di Sesto Calende a un intervento di controllo rigoroso attraverso la polizia locale e l’ufficio tecnico.

Nella giornata di mercoledì 22 aprile sono finalmente partiti i lavori per sistemare la sede stradale nelle aree dove la posa della fibra ottica aveva lasciato scavi aperti o manti provvisori inadeguati. Come spiegato dalla giunta del sindaco Elisabetta Giordani, «gli interventi non sono sotto il controllo diretto degli uffici comunali, ma rientrano in progetti di livello nazionale finanziati attraverso il PNRR, finalizzati alla copertura delle cosiddette “zone grigie” con infrastrutture di rete ad alta velocità. Le aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, inoltre, agiscono

nell’ambito della normativa nazionale di riferimento, il cosiddetto Decreto Telecomunicazioni, in vigore dal 2003, che riconosce a questi interventi carattere di pubblica utilità e primaria importanza, limitando di conseguenza i margini di

intervento diretto da parte dei Comuni, anche in termini di richiesta di garanzie o fideiussioni».

L’Amministrazione ha definito «inaccettabile» la gestione delle scorse settimane, sottolineando come la mancanza di ripristini tempestivi abbia creato possibili danni e pericoli per la circolazione e danni agli utenti.

L’Ufficio Lavori Pubblici ha sollecitato più volte la ditta esecutrice senza ottenere risposte soddisfacenti. «A fronte di riscontri solo parziali e di interventi non eseguiti nei tempi richiesti, si è reso necessario un ulteriore passo – prosegue l’amministrazione -. La Polizia Locale ha quindi svolto un’attività puntuale di verifica su tutto il

territorio, accertando le situazioni di mancato ripristino e contestando diversi verbali nei confronti della ditta esecutrice, con l’applicazione di sanzioni. Parallelamente, l’Amministrazione sta lavorando per definire un piano di interventi

sulle strade maggiormente ammalorate della città, da attuare entro la fine del mandato».