“Cooking Quiz 2026”: vittoria per il “Verri” di Busto Arsizio

L’Istituto Alberghiero “P. Verri” di Busto Arsizio ha conquistato un posto di rilievo nel panorama formativo europeo grazie alla partecipazione al Cooking Quiz 2026. Gli studenti della scuola bustocca sono stati i protagonisti di una giornata che ha unito competenze tecniche, gamification e alta formazione, riuscendo a distinguersi in un progetto che da dieci anni coinvolge oltre 35.000 ragazzi in Italia e in Europa.

La classe 4PA vola a Parma

Al termine di una sfida intensa, la classe 4PA ha ottenuto il pass per la finalissima internazionale che si terrà il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta della città emiliana, riconosciuta dall’UNESCO per la sua gastronomia, permetterà agli studenti di confrontarsi con le eccellenze del made in Italy agroalimentare, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma. In palio per i vincitori assoluti ci sono una giornata di formazione presso ALMA e un viaggio premio in Grecia.

Masterclass e partner d’eccellenza

La tappa di Busto Arsizio non è stata solo una gara, ma un momento di crescita grazie alle masterclass tenute dai professionisti di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). Il progetto, coordinato da Peaktime e sostenuto da numerosi consorzi di tutela e partner del settore, ha offerto approfondimenti sulle filiere produttive e sulle tecniche culinarie più innovative.

Il valore della formazione professionale

Sia gli studenti che i docenti hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di lavorare in squadra su tematiche attuali e stimolanti. «È stata una giornata di altissimo valore didattico – il commento del corpo docente – i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi su temi molto interessanti. Una giornata fantastica, ci vediamo a Parma». L’evento finale vanta inoltre l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma della validità educativa del format.