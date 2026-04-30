Coppa Italia Lead, Varese ospita la seconda tappa al Salewa Cube di San Fermo

Magnesite sulle mani, sguardo rivolto verso l’alto e concentrazione al massimo: la città di Varese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’arrampicata sportiva nazionale. Sabato 2 e domenica 3 maggio il nuovissimo impianto Salewa Cube di San Fermo farà da palcoscenico alla seconda tappa della Coppa Italia Lead, richiamando in città 110 atleti tra i migliori del panorama nazionale.

La competizione rappresenta il secondo atto del circuito tricolore, che è iniziato ad aprile a Pero e che proseguirà poi verso l’ultima tappa di Campitello di Fassa a metà giugno. Prima, però, gli occhi degli appassionati saranno puntati anche sul Campionato Italiano Lead in programma il 16 e 17 maggio ad Arco, in provincia di Trento.

A Varese l’organizzazione è affidata alla FASI con il supporto dell’ASD Rock Brescia, mentre la struttura ospitante – di recentissima apertura – si presenta come uno degli impianti più moderni e completi del settore: oltre mille metri quadrati di superficie e ben 132 linee di arrampicata pensate per ogni livello, un contesto ideale per una competizione di alto profilo.

Nel settore femminile saranno 56 le atlete al via, con particolare attenzione per Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), reduce dall’argento nella prima prova, e Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco), bronzo a Pero. Tra le protagoniste attese anche Matilda Liù Moar (AVS Brixen) e Federica Papetti (Rock Brescia), rientrate dalla Coppa Europa Boulder di Kaunas in Lituania, oltre alle azzurre Savina Nicelli e Bettina Dorfmann.

Saranno invece 54 gli atleti impegnati nella gara maschile. Tra i nomi di spicco figurano i veterani Davide Colombo (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), affiancati da giovani in crescita come Andrea Ludovico Chelleris, vice campione italiano giovanile, ed Ernesto Placci, quarto ai Trial Nazionali e prossimo protagonista in Coppa del Mondo.

IL PROGRAMMA – Sabato 2 maggio spazio alle qualifiche maschili e femminili a partire dalle ore 10. Domenica 3 maggio si entrerà nel vivo con le semifinali alle 10, le finali alle 16 e la cerimonia di premiazione prevista per le 17.15.