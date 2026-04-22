Varese News

Sport

Coppa Italia Silver a Folgaria: cala il sipario sulla stagione di Icesport Varese

Quattro atlete varesine protagoniste nella finale nazionale in Trentino. Prestazioni solide e grande spirito di squadra per chiudere un anno di crescita e successi

Generico 20 Apr 2026

Si è conclusa ufficialmente la stagione agonistica delle atlete della Icesport Varese, impegnate lo scorso weekend (18-19 aprile) sul ghiaccio di Folgaria per la Coppa Italia – Finale Fascia Silver. Un appuntamento prestigioso che ha radunato le migliori pattinatrici d’Italia per l’ultimo atto del campionato.

I risultati delle varesine

La delegazione varesina, composta da quattro atlete, ha affrontato la competizione con la grinta e la concentrazione necessarie per una finale nazionale:

Categoria Junior Femminile: Chiara Maffi ha offerto una prova solida e pulita, ottenendo un punteggio di 38.31. La sua performance le è valsa un piazzamento a metà classifica, confermando i costanti progressi tecnici mostrati durante tutto l’anno.

Categoria Senior Femminile: Gara combattuta per il trio composto da Emma Benucci, Caterina Arcari e Margherita Facco. Le tre atlete hanno chiuso la competizione in serie, conquistando rispettivamente il 13°, 14° e 15° posto. Al di là del piazzamento, la società ha sottolineato il grande spirito di squadra e la determinazione dimostrata in pista.

Generico 20 Apr 2026

Il bilancio della stagione

La trasferta in Trentino non ha rappresentato solo un momento di confronto sportivo di alto livello, ma è stata l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dopo mesi di allenamenti e sacrifici.

«A tutte le atlete vanno i nostri più sinceri complimenti per l’impegno dimostrato e per aver portato in gara i colori della società con passione e orgoglio», commenta lo staff di Icesport Varese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai tecnici che hanno supportato le ragazze lungo tutto il percorso stagionale, guidandone la crescita tecnica e caratteriale.

Con la finale di Folgaria, Icesport Varese archivia una stagione ricca di soddisfazioni, pronta a rimettersi al lavoro per le sfide del prossimo anno.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.