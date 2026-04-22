Coppa Italia Silver a Folgaria: cala il sipario sulla stagione di Icesport Varese
Quattro atlete varesine protagoniste nella finale nazionale in Trentino. Prestazioni solide e grande spirito di squadra per chiudere un anno di crescita e successi
Si è conclusa ufficialmente la stagione agonistica delle atlete della Icesport Varese, impegnate lo scorso weekend (18-19 aprile) sul ghiaccio di Folgaria per la Coppa Italia – Finale Fascia Silver. Un appuntamento prestigioso che ha radunato le migliori pattinatrici d’Italia per l’ultimo atto del campionato.
I risultati delle varesine
La delegazione varesina, composta da quattro atlete, ha affrontato la competizione con la grinta e la concentrazione necessarie per una finale nazionale:
Categoria Junior Femminile: Chiara Maffi ha offerto una prova solida e pulita, ottenendo un punteggio di 38.31. La sua performance le è valsa un piazzamento a metà classifica, confermando i costanti progressi tecnici mostrati durante tutto l’anno.
Categoria Senior Femminile: Gara combattuta per il trio composto da Emma Benucci, Caterina Arcari e Margherita Facco. Le tre atlete hanno chiuso la competizione in serie, conquistando rispettivamente il 13°, 14° e 15° posto. Al di là del piazzamento, la società ha sottolineato il grande spirito di squadra e la determinazione dimostrata in pista.
Il bilancio della stagione
La trasferta in Trentino non ha rappresentato solo un momento di confronto sportivo di alto livello, ma è stata l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dopo mesi di allenamenti e sacrifici.
«A tutte le atlete vanno i nostri più sinceri complimenti per l’impegno dimostrato e per aver portato in gara i colori della società con passione e orgoglio», commenta lo staff di Icesport Varese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai tecnici che hanno supportato le ragazze lungo tutto il percorso stagionale, guidandone la crescita tecnica e caratteriale.
Con la finale di Folgaria, Icesport Varese archivia una stagione ricca di soddisfazioni, pronta a rimettersi al lavoro per le sfide del prossimo anno.
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