Coppa Varese di bocce, partenza a sorpresa: le trasferte dominano la prima giornata

La tanto attesa Coppa Varese, voluta da Alessandro Bianchi e proseguita con pari tenacia da Enzo Boschin, giunta alla seconda edizione dell’era moderna, ha visto il suo varo con il primo dei due gironi nei quali sarà articolata, precisamente il secondo con sette compagini, mentre il primo con sei entrerà maestoso nei mari della competizione solo lunedì 27 aprile.

Un breve riassunto delle caratteristiche della manifestazione.

Si svolge nella serata del lunedì, sistema a inseguimento, individuale a otto punti, coppia a 16, terna per concludere a 24; naturalmente prevale chi mette l’ultima boccia per il ventiquattresimo punto, con un elevato indice di spettacolarità legato all’incertezza che persiste sino alla fine.

Gironi all’italiana con incontri di andata e ritorno, per cui la classifica per designare le quattro finaliste si avrà solo il 13 luglio, giorno della conclusione dei gironi eliminatori.

La cronaca della prima giornata

La prima giornata del girone due è stata caratterizzata dai successi concomitanti delle squadre in trasferta che hanno capovolto le previsioni dell’influenza dei terreni di casa che avrebbero dovuto condizionare gli avversari: netti i successi di Ternatese Due e di Monvallese, mentre ha suscitato una certa sorpresa la battuta d’arresto della Cuviese con la Crevese.

Si era intuito quasi subito che per Cuvio non sarebbe stata una passeggiata: il Branchini Christian volteggiava con garbo e altrettanta decisione intorno alle spalle di Scardoli fino all’inevitabile 8-2, suscitando negli aficionados locali qualche legittimo dubbio, maggiormente avvalorato dal repentino scatto della coppia Boccioloni/Delli Gatti per un imperioso 2-11.

Solo che l’ingranaggio crevese che sembrava perfettamente lubrificato, cominciava a stridere, malgrado la prestazione eccellente di Boccioloni; Delli Gatti si faceva sostituire da Colli, ma le faccende continuavano a essere aggrovigliate sino al sorpasso che avveniva sul 14-12. Qui s’inceppava Cuvio che lasciava scivolare via i rossi fino al 16-14.

Era l’ora delle terne, espressione più completa dell’assetto societario e il solito bene informato pontificava: “Adesso con Carera/Pelosi/Scurati non ce n’è più per nessuno! Cuvio se ne va e arrivederci!” Solo che la cosa non era stata riferita a Creva e il Branchini Armando, assecondato dal Carmine, non aveva percepito e continuava a giocare con puntiglio e precisione, tanto da arrivare a condurre per 21-15.

Qui Ecate, dea della mitologia greca strega della tragedia – come la rappresentò Shakespeare nel suo Macbeth – decideva d’intervenire e in un sol colpo gli azzurri acciuffavano sei punti e pareggiavano. Ma Ecate si distraeva e Colli, nell’ultima mano, si risvegliava e andava a colpire con l’ultima boccia quella del punto cuviese, donando in questo modo l’insperata vittoria a Creva.

Frattanto nel campionato di Serie A nulla è stato ancora definito per la quarta classificata e per la retrocessione: sarà demandato all’ultima giornata del 2 maggio dirimere gli ultimi dubbi pendenti.

PILLOLE DI BOCCE

18 aprile 2026 – Campionato Italiano Squadre Serie A – diciassettesima giornata

Sammartinese (RE) – Montegrillo (PG) 3-5

Kennedy (NA) – Caccialanza (MI) 3-5

Montesanto (MC) – Flaminio (RM) 4-4

Vigasio (VR) – Brescia (BS) 6-2

Mosciano (TE) – Possaccio (VCO) 5-3

Classifica – Montegrillo (PG) 42 – Caccialanza (MI) 36 – Vigasio (VR) 34 – Sammartinese (RE) 26-

Flaminio (RM), Mosciano (TE) 23 – Kennedy (NA) 16 – Montesanto (MC) 15 – Brescia (BS) 14 –

Possaccio (VCO) 6.

13 aprile – Coppa Varese, Secondo girone, prima giornata

Basso Verbano – Ternatese (2) 19-24

Cuviese – Crevese 21-24

Renese – Monvallese 13-24

Classifica –Crevese, Monvallese,Ternatese (2), 2 – Bederese (2), Basso Verbano,

Cuviese, Renese 0

20 aprile – Coppa Varese, Secondo girone, seconda giornata

Bederese (2) – Basso Verbano

Ternatese (2) – Monvallese

Renese – Cuviese

19 aprile – Cuviese – festiva regionale Lui & Lei a terzine

20 aprile – Bottinelli/Vergiatese – inizio regionale serale coppia ABCD