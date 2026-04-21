Corgeno in festa per San Giorgio: una domenica tra fede, arte e comunità

Domenica 26 aprile, la frazione di Vergiate celebra il suo Santo Patrono. Un appuntamento che coinvolge l’intera Comunità Pastorale tra celebrazioni solenni e iniziative solidali

La parrocchia di Corgeno si prepara a vivere il suo momento più significativo dell’anno: la festa di San Giorgio. Sebbene la ricorrenza del Santo cada il 23 aprile, i festeggiamenti ufficiali si terranno domenica 26, offrendo a tutti i fedeli e ai cittadini un’occasione di incontro e condivisione.

La Celebrazione e il cambio orari

Il cuore della giornata sarà la Santa Messa solenne, presieduta dal parroco don Fabrizio Crotta alle ore 10:30.

Per permettere la massima partecipazione alla cerimonia patronale, la Comunità Pastorale comunica una variazione negli orari delle funzioni domenicali:

Ore 09:00: Santa Messa a Sesona.

Ore 10:30: Santa Messa solenne a Corgeno.

Solidarietà e sapori locali

Al termine della celebrazione eucaristica, il sagrato e gli spazi parrocchiali si animeranno con un momento di convivialità. Sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti, ma la festa sarà anche l’occasione per dare un aiuto concreto alla parrocchia.

I volontari organizzeranno infatti una vendita di fiori e torte fatte in casa: il ricavato di queste donazioni sarà interamente destinato a sostenere le spese parrocchiali e la manutenzione delle strutture comuni.

L’arte dei corgenesi in mostra

A rendere ancora più ricco il programma sarà lo spazio dedicato alla cultura. Durante la giornata sarà possibile visitare una mostra d’arte curata interamente da artisti locali. Le opere dei talenti di Corgeno saranno esposte per raccontare la bellezza e la creatività che animano il borgo, offrendo ai visitatori un suggestivo percorso visivo.

L’invito è rivolto non solo ai residenti di Corgeno, ma a tutta la Comunità Pastorale e a chiunque voglia trascorrere una domenica all’insegna della tradizione e del senso di appartenenza.