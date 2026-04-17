Coro e orchestra Masolino Ensemble in concerto con “Invictus” alla chiesa dei Cappuccini di Varese

Sabato 18 aprile 2026 alle 21 appuntamento con la grande musica sinfonico-corale nella chiesa di San Francesco. Sul podio il maestro Matteo Madella per un programma che attraversa Verdi, Haydn e Márquez

Un grande concerto sinfonico-corale apre la stagione 2026 di Masolino Ensemble. Sabato 18 aprile alle ore 21, nella chiesa di San Francesco dei Frati Cappuccini di viale Borri a Varese, va in scena Invictus, uno spettacolo in cui il coro e l’orchestra si esibiranno sotto la direzione del maestro Matteo Madella.

Il concerto propone un programma capace di attraversare epoche e stili diversi. Si parte con l’ouverture dal Nabucco di Giuseppe Verdi, per poi arrivare alla Missa in Angustiis di Franz Joseph Haydn, nota anche come Nelson Messe, una delle pagine più intense del repertorio sacro.

A completare il programma, il Danzón n.2 di Arturo Márquez, brano contemporaneo che introduce sonorità ritmiche e suggestioni latinoamericane, creando un contrasto dinamico con il resto del repertorio.

Sul palco, insieme al Coro e Orchestra sinfonici Masolino Ensemble, anche quattro solisti: Laura Scotti, soprano; Anna Bessi, contralto; Giampaolo Guazzotti, tenore e Oliviero Pari, basso.

La direzione è affidata a Matteo Madella, fondatore e guida artistica della formazione, nata nel 2017 a Castiglione Olona nell’ambito dell’Associazione Fa-Re Coro e oggi composta da circa 50 coristi affiancati da musicisti del territorio.

Una realtà musicale legata al territorio

Il Masolino Ensemble prende il nome dal pittore Masolino da Panicale, autore degli affreschi della Collegiata di Castiglione Olona, a testimonianza del forte legame con il territorio e la sua tradizione artistica. L’ensemble si distingue per un repertorio ampio, che spazia dalla musica sacra alla sinfonica, e per un’intensa attività concertistica in tutta Italia .

Il concerto di Varese rappresenta la prima tappa di un calendario 2026 che porterà il gruppo in diverse città lombarde e italiane, da Malnate a Milano, fino a Lodi e Castiglione Olona .

Informazioni e partecipazione

L’ingresso al concerto è gratuito. Per restare aggiornati sulle attività del Masolino Ensemble, si possono consultare i canali social ufficiali dell’associazione.