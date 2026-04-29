Corte dei Conti, Balestra: «La vera sfida della riforma Foti è culturale»

La riforma delle funzioni della Corte dei conti, la Riforma Foti, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, cambia il quadro della responsabilità amministrativa e del controllo sulla spesa pubblica. Un tema complesso, che sarà al centro della 9a Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia di UPEL Italia, il 7 e 8 maggio a Ville Ponti, proprio perché mette in tensione due esigenze in apparenza incompatibili: velocizzare l’azione amministrativa e mantenere saldi i presidi di legalità.

Per comprendere la portata di questo intervento legislativo, abbiamo intervistato il Professor Luigi Balestra, Ordinario di diritto civile presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che interverrà l’8 maggio alla tavola rotonda “Una riforma della giustizia contabile per tutelare la finanza pubblica da amministratori infedeli e incapaci?”.

Professor Balestra, partiamo dal cuore della riforma: che cosa cambia realmente per chi lavora nelle istituzioni?

«A mio avviso cambia soprattutto la mentalità e l’approccio con riferimento alla Corte dei Conti e all’operato della pubblica amministrazione. Viene richiesta alla Corte un’attività di maggiore affiancamento nelle delicate decisioni che la PA assume, sempre nell’ottica della salvaguardia dell’interesse generale. Il tutto con piena salvaguardia del ruolo, ovviamente diverso, di ciascuna delle istituzioni coinvolte. Se volessimo dare una chiave di lettura, il messaggio di politica del diritto è quello di un supporto più stretto alle necessità dell’amministrazione nel suo agire quotidiano».

Si parla spesso della “paura della firma” come di un freno allo sviluppo. Questa riforma riuscirà davvero a rendere più facile prendere decisioni?

«La paura della firma è un vissuto reale del pubblico funzionario, il timore è quello di incappare nelle maglie della responsabilità erariale. Si può fare un parallelismo con la medicina difensiva, fenomeno nato molti decenni fa negli Stati Uniti: la paura di cause risarcitorie ha sovente decretato un arroccamento: meno sperimentazione ed elaborazione di protocolli, onde poter il più possibile eliminare profili di colpa. Nella PA è accaduto un fenomeno simile. Provi a pensare all’angoscia dei dirigenti e dei funzionari, specialmente nei piccoli comuni chiamati ad amministrare una collettività, con tutto il suo portato di servizi essenziali, con forza lavorativa ridotta e certamente minore competenza analitica per specifici settori rispetto a quanto accade a Milano o Roma. Il rischio è l’immobilità di fronte alle richieste dei cittadini. Non dimentichiamo che il funzionario quando sbaglia, nella normalità dei casi, non è un criminale incallito, ma una persona che fa della propria reputazione un fiore all’occhiello; un’azione di responsabilità finisce per scalfire il valore e la dignità professionale. Ovviamente parliamo di casi in cui a venire in considerazione è la colpa e non il dolo; a maggior ragione non parliamo delle ipotesi in cui il fatto costituisce reato. Giacché la valutazione in questi casi non può che essere di stampo nettamente diverso».

Un effetto concreto potrebbe essere quello di decisioni più rapide. Tuttavia, non c’è il rischio che aumenti una prudenza eccessiva a scapito dell’efficienza?

«Prendiamo un esempio significativo che forse è stato trascurato: le transazioni e gli accordi conciliativi. Il funzionario ha sempre avuto paura di concludere accordi per il timore che una valutazione errata – sempre possibile quando si tratta di conciliare – potesse portare a un giudizio di responsabilità. Questa riforma stabilisce che, per gli accordi in sede conciliativa, la responsabilità sia prospettabile solo in caso di dolo. Questo è uno stimolo fondamentale affinché l’amministrazione possa valutare con più serenità l’opportunità di trovare soluzioni transattive piuttosto che attivare infiniti gradi di giudizio che danneggiano tutti, collettività compresa».

Quali sono, a suo avviso, i punti di forza e quelli di debolezza di questo testo?

«Il punto di forza è il tentativo di creare un nuovo clima culturale che chiama i magistrati della Corte dei Conti a reinterpretare il proprio ruolo, attenuando quel forte antagonismo percepito da chi ricopre ruoli pubblici. I punti di debolezza riguardano alcuni aspetti tecnici che potranno essere superati con i decreti attuativi».



L’articolo 3 introduce il tema della delega e del coordinamento tra uffici. È un correttivo necessario?

«Fare dietrologia sulle finalità recondite è sempre complicato. Probabilmente è una soluzione escogitata dopo aver constatato delle sfasature nell’operato sul campo, ipotizzando che un coordinamento possa essere utile. Quanto questo sarà effettivamente foriero di utilità lo diranno i fatti. Come accade per ogni riforma importante, saranno le concrete applicazioni a dare evidenza della bontà della scelta legislativa».

Servirà quindi un periodo di rodaggio per valutarne l’impatto reale?

«Certamente sì. È fondamentale che la magistratura colga i messaggi di un potere legislativo che ha fatto le sue scelte. Poi, come noto, è stata sollevata anche una questione di legittimità costituzionale. Se ci saranno aspetti reputati illegittimi, la strada maestra rimane quella del giudizio davanti alla Consulta. Il tutto nella consapevolezza che la Corte costituzionale nel 2024 aveva esortato il legislatore ad intervenire al fine di attenuare la cosiddetta “fatica dell’amministrare».