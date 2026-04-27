Corvezzo Giuseppe Srl: a Tradate un punto di riferimento per attrezzature da giardinaggio e assistenza specializzata

Corvezzo Giuseppe Srl è una realtà storica del territorio di Tradate, attiva dal 1980 nel settore delle attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde. Nata come piccola officina artigianale, l’azienda ha sviluppato nel tempo un’offerta strutturata che comprende vendita, consulenza e assistenza tecnica per privati e professionisti.

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L’attività ha avuto origine oltre quarant’anni fa con un’impostazione artigianale, basata su competenza tecnica e attenzione al cliente. Nel corso degli anni, la crescita è stata progressiva: l’azienda si è trasformata in un punto di riferimento locale per chi lavora o si occupa del verde, mantenendo un approccio concreto e orientato al servizio.

Oggi Corvezzo Giuseppe Srl propone una gamma completa di attrezzature per il giardino e il bosco, selezionate tra marchi affidabili per garantire prestazioni e durata nel tempo.

Negli ultimi vent’anni l’azienda ha investito nell’innovazione, con una particolare attenzione alle nuove tecnologie. Tra le principali aree di sviluppo rientrano i robot rasaerba e le macchine a batteria, soluzioni sempre più diffuse per la gestione del verde domestico e professionale.

Questa scelta risponde a esigenze precise: riduzione delle emissioni, minore rumorosità, facilità di utilizzo e manutenzione semplificata. L’azienda segue da vicino l’evoluzione del settore per proporre prodotti aggiornati e funzionali.

Uno degli elementi centrali dell’attività è l’officina interna, dove operano tecnici specializzati nella manutenzione e riparazione delle attrezzature. Il servizio copre un’ampia tipologia di macchine: motoseghe, decespugliatori, rasaerba, robot tagliaerba, trattorini, tagliasiepi, potatori e soffiatori.

L’assistenza post-vendita rappresenta una parte integrante del servizio offerto, con interventi mirati a garantire continuità d’uso e prestazioni nel tempo.

Corvezzo Giuseppe Srl affianca il cliente in tutte le fasi: dalla scelta del prodotto più adatto fino alla gestione nel tempo. L’esperienza maturata consente di fornire indicazioni tecniche precise, sia per un utilizzo domestico sia per esigenze professionali.

L’azienda mantiene un rapporto diretto con la clientela, costruito nel tempo grazie alla continuità del servizio e alla presenza sul territorio.

Con sede a Tradate, Corvezzo Giuseppe Srl continua a operare come punto di riferimento per il territorio e per le aree limitrofe, con un’offerta che integra vendita e assistenza tecnica. La crescita dell’azienda è avvenuta mantenendo una struttura solida e un’organizzazione orientata alla qualità del servizio.

Corvezzo Giuseppe Srl

Via G. Bianchi 78/C, Tradate

Tel. 0331841577

Email: giuseppecorvezzo@libero.it