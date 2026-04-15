Costine e arrosticini con gli Alpini di Mornago

Musica dal vivo e piatti alla griglia saranno i protagonisti del fine settimana in via Monte Ortigara dove gli Alpini accoglieranno i cittadini per un momento di festa

Arrosticini abruzzesi e musica dal vivo: a Mornago torna il tradizionale appuntamento con la cucina e l’allegria del Gruppo Alpini. Le Penne Nere mornaghesi aprono le porte della loro sede di via Monte Ortigara per un fine settimana dedicato alla buona tavola e alla convivialità, tra sapori tipici e intrattenimento.

Il menù tra arrosticini e costine

Il cuore dell’evento sarà la cucina, pronta a sfornare i celebri arrosticini abruzzesi, vero marchio di fabbrica della festa, insieme alle costine alla griglia e ad altre specialità gastronomiche. Gli stand saranno operativi per la cena di sabato e per il pranzo di domenica, offrendo un’occasione di incontro per tutta la comunità locale e per gli amanti della cucina all’aperto.

Musica e prenotazioni

La serata di sabato non sarà dedicata solo al palato: l’intrattenimento musicale sarà affidato a «Brivido», che accompagnerà la cena con un repertorio pensato per far divertire i presenti. Per facilitare l’organizzazione e assicurarsi un posto a tavola, gli organizzatori consigliano la prenotazione.

«Vi aspettiamo per gustare le nostre prelibatezze – l’invito degli Alpini di Mornago – in un’atmosfera di festa e amicizia». Per riservare un tavolo è possibile contattare il numero 350 0328668.