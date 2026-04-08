Criminalità organizzata, operazione contro la ‘ndrangheta, 54 in manette, arresti anche a Milano

Maxi operazione della Polizia di Stato nella giornata di mercoledì 8 aprile, con 54 arresti eseguiti in cinque regioni italiane. I provvedimenti hanno interessato diverse province, tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.

Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, estorsione, ricettazione, detenzione e porto di armi, possesso di esplosivi, danneggiamento, minacce a pubblico ufficiale, favoreggiamento e trasferimento fraudolento di valori. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso o finalizzati ad agevolare l’organizzazione criminale.

Al centro dell’inchiesta una cosca di ‘ndrangheta radicata nel territorio calabrese, in particolare nel comprensorio delle Serre vibonesi. Le indagini hanno inoltre evidenziato collegamenti con il traffico di droga anche al di fuori della Calabria, coinvolgendo uno degli indagati già emerso nella nota inchiesta “Doppia Curva” condotta a Milano.