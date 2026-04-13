Cristiano De André in concerto al Palazzo dei Congressi di Lugano

Ultimi biglietti disponibili per il concerto di Cristiano De André, atteso giovedì 16 aprile 2026 alle 20.30 al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Il tour “De André canta De André – Best of Tour 2026”, che sta registrando un grande successo nei principali teatri italiani, fa tappa anche in Svizzera con uno spettacolo che rende omaggio all’opera di Fabrizio De André. Un repertorio che continua a parlare al pubblico di oggi, attraversando generazioni e mantenendo intatta la sua forza espressiva.

Cristiano De André, considerato l’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, propone sul palco una selezione dei brani più significativi del padre, costruendo un percorso che ripercorre alcune delle pagine più intense del cantautorato italiano. Il progetto si inserisce nel solco dei quattro album “De André canta De André” e dei tour che negli anni hanno approfondito diverse fasi della produzione artistica di Fabrizio.

Ad accompagnarlo sul palco una formazione consolidata: Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Lo stesso Cristiano De André, polistrumentista, alternerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, offrendo uno spettacolo ricco e coinvolgente.

L’apertura delle casse è prevista per le 19.30, con inizio del concerto alle 20.30. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili in prevendita online.