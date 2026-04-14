Croce Rossa di Varese inaugura quattro nuove ambulanze sul sagrato di San Vittore

Domenica 19 aprile, al termine della Santa Messa delle ore 11.30 nella Basilica di San Vittore, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese presenterà in Piazza San Vittore quattro nuove ambulanze di ultima generazione.

I mezzi, acquistati tramite bando, sono dotati di trazione 4×4 e attrezzature sanitarie avanzate, pensati per operare anche in contesti difficili. Saranno impiegati nel servizio di soccorso sanitario in convenzione con AREU, a beneficio di Varese e dei comuni limitrofi.

La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili e religiose, con saluti istituzionali e benedizione dei mezzi. Presente anche un picchetto di dipendenti, volontari, Infermiere Volontarie e Corpo Militare della CRI.

«Investire in mezzi e tecnologie significa investire nella sicurezza della comunità», ha dichiarato il Presidente Simone Filippi. La cittadinanza è invitata a partecipare.