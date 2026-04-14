Croce Rossa di Varese inaugura quattro nuove ambulanze sul sagrato di San Vittore
La cerimonia avverrà domenica 19 aprile alla presenza di autorità civili e religiose. Quattro i mezzi acquistati dotati di trazione 4x4 e attrezzature sanitarie avanzate
Domenica 19 aprile, al termine della Santa Messa delle ore 11.30 nella Basilica di San Vittore, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese presenterà in Piazza San Vittore quattro nuove ambulanze di ultima generazione.
I mezzi, acquistati tramite bando, sono dotati di trazione 4×4 e attrezzature sanitarie avanzate, pensati per operare anche in contesti difficili. Saranno impiegati nel servizio di soccorso sanitario in convenzione con AREU, a beneficio di Varese e dei comuni limitrofi.
La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili e religiose, con saluti istituzionali e benedizione dei mezzi. Presente anche un picchetto di dipendenti, volontari, Infermiere Volontarie e Corpo Militare della CRI.
«Investire in mezzi e tecnologie significa investire nella sicurezza della comunità», ha dichiarato il Presidente Simone Filippi. La cittadinanza è invitata a partecipare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.