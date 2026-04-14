Varese News

Salute

Croce Rossa di Varese inaugura quattro nuove ambulanze sul sagrato di San Vittore

La cerimonia avverrà domenica 19 aprile alla presenza di autorità civili e religiose. Quattro i mezzi acquistati dotati di trazione 4x4 e attrezzature sanitarie avanzate

ambulanze nuove

Domenica 19 aprile, al termine della Santa Messa delle ore 11.30 nella Basilica di San Vittore, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese presenterà in Piazza San Vittore quattro nuove ambulanze di ultima generazione.

I mezzi, acquistati tramite bando, sono dotati di trazione 4×4 e attrezzature sanitarie avanzate, pensati per operare anche in contesti difficili. Saranno impiegati nel servizio di soccorso sanitario in convenzione con AREU, a beneficio di Varese e dei comuni limitrofi.

La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili e religiose, con saluti istituzionali e benedizione dei mezzi. Presente anche un picchetto di dipendenti, volontari, Infermiere Volontarie e Corpo Militare della CRI.

«Investire in mezzi e tecnologie significa investire nella sicurezza della comunità», ha dichiarato il Presidente Simone Filippi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.