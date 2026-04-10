Cronache del Seprio: dal 12 aprile in mostra al MIV il fumetto che racconta la storia del nostro territorio

Nella cornice dello spazio culturale del Multisala Impero di Varese, dedicato agli artisti del territorio -situato al primo piano dell’ex Teatro Impero- coordinato da Ana Elena Sasu, pittrice ed esperta di arteterapia, sarà presentata la mostra “Cronache del Seprio”, un fumetto dedicato alla scoperta della storia e delle radici del nostro territorio, e il nuovo volume di Luigi Pellini “Mendicanti d’Autunno”.

Un fumetto come “guida” alla scoperta del nostro territorio

Cronache del Seprio è un fumetto frutto della collaborazione e dell’amore per la storia del nostro territorio delle pro loco del bacino U.N.P.L.I. Varese 7 medio Olona e l’ amministrazione comunale di Castelseprio. L’obiettivo di raccontare la storia della nostra zona è stato raggiunto grazie alla sinergia tra la competenza storico-artisitica di Agostino Alloro, coordinatore e ideatore del progetto, la bravura tecnica e artistica di Tommaso Bianchi e non da ultimo, l’abilità da sceneggiatore e scrittore di Luigi Pellini, che è stato in grado di rendere coinvolgenti e di attualizzare le vicende dei monumenti e delle persone che hanno abitato il nostro territorio nel passato. Il formato del fumetto è sicuramente un prezioso veicolo di informazioni basilari sui monumenti e momenti storici che hanno caratterizzato questo angolo di provincia dalle origini ai giorni nostri, con lo scopo di stimolare la curiosità di tutti, soprattutto dei più giovani.

Mendicanti d’autunno: una raccolta di racconti per dare voce alla parte più “oscura” dell’anima

“Pensa una storia. Scrivila su di un vetro. Prendila a martellate”. Questa è la frase che è stata scelta dall’autore varesino Luigi Pellini per sintetizzare il contenuto del suo nuovo volume, che presenterà domenica 12 aprile alle ore 11 presso lo spazio culturale del MIV. Il libro non è semplicemente una raccolta di strani racconti, ma è un vero e proprio grimorio narrativo, cioè un libro di magia antico con all’interno incantesimi, rituali e formule magiche. Attraverso le storie raccontate, volutamente all’opposto per genere e carattere, l’autore intende presentare l’autunno non solo come una delle stagioni dell’anno, ma come un vero e proprio luogo dell’anima nel quale le luci e le ombre dell’esistenza di ognuno si contendono il dominio. La nuova opera dell’autore varesino è il risultato dell’unione tra la passione per la letteratura e il fumetto, attraverso il cinema e la fotografia.

L’inaugurazione dell’esposizione sarà domenica 12 aprile 2026 alle ore 11. La mostra sarà visitabile con ingresso libero e gratuito dal 12 aprile al 26 aprile 2026.

Durante l’inaugurazione in sala NETTUNO Tommaso Bianchi spiegherà al pubblico le tavole grafiche.