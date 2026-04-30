Crowdfunding, la Bcc rilancia: già raccolti quasi 100mila euro

Quasi 100mila euro raccolti, oltre 1.200 donatori coinvolti e un overfunding del 141 per cento. Sono questi i numeri che raccontano il successo della prima fase di “Progetti Locali, Cuore Cooperativo”. (nella foto il direttore generale della Bcc Roberto Solbiati durante il primo incontro per il crowdfunding)

Ora la Bcc Busto Garolfo e Buguggiate rilancia e presenta una nuova call dedicata al crowdfunding, con l’obiettivo di trasformare idee solidali in interventi concreti per il territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio alle 17 nella sede della banca di via Manzoni 50 a Busto Garolfo, dove si terrà un incontro aperto a associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti religiosi e organizzazioni di volontariato interessate a comprendere come costruire, finanziare e promuovere un progetto attraverso la raccolta fondi online sulla piattaforma Ginger.

Il valore aggiunto dell’iniziativa è il meccanismo di cofinanziamento. La banca mette a disposizione un contributo pari al 30 per cento dell’obiettivo economico di ciascuna campagna selezionata, fino a un massimo di 5mila euro, coprendo inoltre i costi di iscrizione e formazione.

Il sostegno viene erogato al raggiungimento del 70 per cento della raccolta, rappresentando una spinta decisiva verso il traguardo finale. Finora il percorso ha sostenuto otto progetti, confermando la capacità delle realtà locali di attivare la comunità e trasformare il sostegno diffuso in risorse concrete.

L’ultima campagna attiva ha già raggiunto il 40 per cento dell’obiettivo in soli venti giorni.

«Il crowdfunding è molto più di una raccolta fondi: è uno strumento di partecipazione civica e crescita condivisa», spiega il presidente della Bcc Roberto Scazzosi, sottolineando come l’iniziativa punti ad accompagnare le buone idee e moltiplicarne l’impatto. «Quando una comunità si unisce attorno a un obiettivo, il valore prodotto diventa molto più della somma dei singoli contributi».

Accanto alle risorse economiche, la banca offre gratuitamente formazione, consulenza strategica e supporto operativo grazie alla collaborazione con Ginger Crowdfunding. Le campagne seguiranno la formula “tutto o niente”, con fondi erogati solo al raggiungimento dell’obiettivo.

Tra i progetti sostenuti figurano realtà di Busto Garolfo, Inarzo, Legnano e Parabiago. È ancora in corso la campagna “Centro Estivo per Tutti” promossa da ASD La Rete. L’incontro del 6 maggio è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione online.