Da Bodio Lomnago parte il viaggio nell’artigianato italiano: eventi, degustazioni e volo in mongolfiera

Sabato 18 e domenica 19 aprile Villa Bossi ospita la prima tappa di Fismi on Tour, progetto itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy. Due giorni dedicati all’artigianato con laboratori, degustazioni e la possibilità di ammirare il lago dall’alto in mongolfiera

Bodio Lomnago sarà il punto di partenza di un viaggio nell’artigianato italiano. Sabato 18 e domenica 19 aprile Villa Bossi ospita la prima tappa di Fismi on Tour, il progetto itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy che nei prossimi due anni toccherà venti località della penisola per raccontare eccellenze, tradizioni e saperi artigianali.

L’iniziativa è stata presentata in municipio alla presenza del sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli e di diversi amministratori del territorio: Daniele Boldrini, sindaco di Brezzo di Bedero, Stefano Frattini di Gazzada Schianno, Denti Fortunato, assessore ai lavori pubblici di Sumirago, Davide Bossi, sindaco di Cazzago, e Simone Longhini, consigliere comunale di Varese.

“Fismi on Tour nasce con l’idea di far conoscere, anche a noi italiani, le aree interne, i borghi, i territori dove c’è una cultura dell’artigianalità radicata e secolare”, spiega la presidente di Fismi Luisa Bamonte. L’obiettivo è creare un percorso che porti visibilità internazionale e incrementi il fatturato degli associati alla federazione.

La due giorni di Bodio Lomnago prevede laboratori per bambini, workshop e tavoli tematici con i produttori del varesotto. Ampio spazio al food and beverage, con un’area dedicata agli artigiani del gusto e laboratori di degustazione. Durante l’evento sarà possibile visitare Villa Bossi e la liuteria che ospita, già associata a Fismi.

Non mancheranno arte e teatro, con performance di artisti, Onlus e associazioni. Gli espositori rappresenteranno non solo la Lombardia ma diverse regioni italiane. Sabato 18 aprile sarà presente anche l’Asd Rugby Varese, con momenti dedicati agli appassionati di sport.

Domenica 19 aprile, una mongolfiera permetterà ai visitatori di ammirare dall’alto i filari di cipressi che portano al lago di Varese e di godere del tramonto.