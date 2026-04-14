Da bottega a Fuorisalone: la sfida vinta di Gianluigi Roman con la fusione di marmo e ferro

Nel cuore pulsante del Brera Design District, il designer samaratese Gianluigi Roman firma un’esposizione che è il manifesto della sua filosofia: unire funzionalità e carattere attraverso il dialogo costante tra professionisti. Si tratta di un racconto che unisce materia, funzione e visione strategica.

Infatti, il professionista, designer formato al Politecnico di Milano e cresciuto sotto l’egida di maestri come Ambrogio Pozzi, oggi si presenta al Fuorisalone 2026 non solo come progettista, ma come catalizzatore di eccellenze produttive. È espressione dell’importanza di un approccio umano e collaborativo, dove la figura del designer torna a essere quella di un «regista della bellezza e della funzione».

Dopo anni di esperienza nel settore dell’arredamento contract e retail, Gianluigi Roman nel proprio studio ha un obiettivo chiaro: rendere il progetto un luogo di accoglienza e sintesi. «Il rapporto diretto con il cliente e la condivisione con team specializzati sono il motore della mia creatività. Il design non è un atto isolato, ma una forma di ascolto che prende corpo attraverso la materia».

Questa attitudine di accoglienza e sintesi ha trovato terreno fertile nell’incontro con due realtà d’eccellenza del Sud Italia: Edilmarmi Mazzotta e FMetal.

Tutto nasce dalla visione di Giulio Mazzotta, giovane imprenditore alla guida di una storica marmeria calabrese Edilmarmi, che ha proposto a Roman una sfida: portare l’antico sapere del marmo verso nuove frontiere contemporanee. A questa sinergia si è unito Fabio Serratore di FMetal, specialista nella lavorazione dei metalli che coniuga artigianalità e tecnologie a controllo numerico.

Sotto la guida creativa di Roman, ferro e marmo smettono di essere elementi contrapposti per diventare compagni di viaggio. Il risultato sono collezioni di arredi e accessori dove la pesantezza della pietra naturale incontra la precisione tecnica del metallo. Roman non si è limitato a disegnare oggetti, ma ha accompagnato questi “giovanissimi imprenditori” nel definire l’identità delle loro prime collezioni, traghettandoli verso il palcoscenico internazionale di Milano, dove all’interno del Brera Design District, presenteranno le loro collezioni.

L’apice di questa collaborazione si concretizza in o Lux, brand di cui Gianluigi Roman, insieme a Sabrina Pizzonia ed Elena Cortellezzi, cura la direzione artistica per l’evento del Fuorisalone 2026. EO LUX, sintesi di Elemento Outdoor e Lusso, ridefinisce il concetto di cucina per esterni. Non più un blocco statico, ma un sistema modulare e flessibile in alluminio e gres porcellanato, capace di resistere al tempo e alle intemperie senza rinunciare all’eleganza. Roman ha interpretato l’identità di EO LUX come una “architettura flessibile”, dove la precisione millimetrica di FMetal e la raffinatezza materica di Mazzotta si fondono in un prodotto unico.

L’appuntamento a San Fermo 7

L’allestimento di via San Fermo 7 rappresenta il culmine di questa avventura corale. Lo spazio Sanfermosette sarà il racconto di come il design possa fare da ponte tra la tradizione artigianale e le esigenze del mercato globale.

L’apertura in accordo con l’inizio della Design week di Milano è prevista per martedì 21 aprile. L’installazione resterà visitabile fino al 26 aprile dalle 9,30 alle 19,30.