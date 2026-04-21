Da Busto Arsizio a Rai Cinema: il corto di Giacomo Stefanelli selezionato per “Studenti in corto”

Il talento cinematografico di Busto Arsizio sbarca sulla ribalta nazionale. In occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, Rai Cinema ha lanciato ufficialmente il progetto “Studenti in Corto”, selezionando 22 opere tra le eccellenze delle Università e Scuole di cinema italiane. Tra queste brilla “Ti sento” di Giacomo Stefanelli, diplomato nel 2024 presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Un ponte verso l’industria del cinema

Il progetto non è solo una vetrina digitale, ma un vero e proprio “ponte” editoriale e culturale volto a valorizzare i linguaggi emergenti. Le opere selezionate rimarranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma Rai Cinema Channel e inizieranno un tour annuale che toccherà eventi di prestigio:

COMICON (3 maggio): dove una giuria di creator premierà il corto migliore.

Giffoni Film Festival (17-25 luglio 2026): inserimento nel programma ufficiale della 56ª edizione con un premio speciale nella sezione Workshop +18.

Rome Future Week (21-27 settembre 2026): evento speciale presso la Casa del Cinema di Roma.

L’orgoglio dell’Istituto Antonioni

Giacomo Stefanelli, formatosi nel corso di regia/filmmaking, è l’ultimo di una serie di allievi dell’Academy bustocca capaci di imporsi all’attenzione della critica nazionale.

«Siamo fieri di questo risultato – commenta Alessandro Munari, Presidente della Fondazione Istituto Antonioni – dimostrazione della validità della nostra proposta formativa, che permette agli studenti di acquisire gli strumenti necessari per dare forma alla loro creatività e al loro talento, in vista di una carriera professionale nel mondo dell’audiovisivo».

Il progetto Rai Cinema

L’iniziativa nasce dalla volontà di Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, di investire sulle nuove generazioni: «Accompagnare i giovani non solo nella fase creativa, ma anche nel percorso di visibilità, significa intercettare linguaggi e sguardi nuovi capaci di rinnovare il racconto cinematografico e interpretare il presente da punti di vista diversi».

Oltre all’Istituto Antonioni, il progetto coinvolge partner d’eccezione come il Politecnico di Torino, lo IULM, la NABA, la Civica Scuola Luchino Visconti e il DAMS di Bologna, confermando l’opera di Stefanelli all’interno di una selezione di altissimo profilo accademico e artistico.

DOVE VEDERLO: Il cortometraggio “Ti sento” è disponibile in streaming su raicinema.it nella sezione dedicata a #StudentiInCorto.