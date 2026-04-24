Da Castellanza a Luino: 44 scuole in concorso per il Premio Rodari. Mercoledì 29 aprile le premiazioni

Si terrà mercoledì 29 aprile nell’aula magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi a Varese, la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Varese Premio Gianni Rodari”, concorso che ha coinvolto in modo capillare le scuole della provincia, registrando numeri ben oltre le attese.

Secondo i dati diffusi dal comitato promotore, hanno partecipato 44 scuole e 149 classi, per un totale di circa 2800 alunne e alunni, con oltre 300 elaborati presentati tra albi illustrati, racconti, filastrocche e graphic novel.

Un percorso partito nel 2025

Il progetto, nato ufficialmente il 17 febbraio 2025 con la costituzione del comitato “Varese per Rodari”, hq l’obiettivo di rendere omaggio allo scrittore che ha vissuto e insegnato in diversi comuni del Varesotto.

Il concorso è stato avviato il 15 ottobre 2025 e si è concluso il 31 marzo 2026, con il lavoro della giuria impegnata nella valutazione delle opere per individuare i vincitori. Il progetto ha visto la collaborazione dell’Ufficio scolastico di Varese e numerosi patrocini. Importante la partnership con le librerie “Potere ai Bambini” di Varese e Giunti di Gavirate. Un ruolo significativo, inoltre, è stato svolto dal Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna che sarà protagonista anche nella mattinata di mercoledì 29 aprile.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un articolato percorso di avvicinamento sul territorio: 12 tappe in diversi comuni della provincia, da Varese a Busto Arsizio, da Gavirate a Malnate, da Somma Lombardo a Luvinate fino a Sesto Calende, con laboratori, spettacoli e momenti di confronto dedicati ai bambini.

Il successo dell’iniziativa

A sottolineare la portata dell’adesione è stato il presidente dell’associazione culturale Gavirate Tra Parco e Lago Gianni Lucchina: «I risultati sono andati oltre le più rosee aspettative: abbiamo coinvolto quasi 2800 alunni con oltre 300 lavori. Ci aspettavamo un’adesione importante, ma questi numeri dimostrano la forza del progetto».

Un coinvolgimento che ha toccato l’intero territorio provinciale, con scuole provenienti da un’area ampia, da Castellanza fino a Luino, includendo anche realtà particolari come la scuola in ospedale di Busto Arsizio.

Premiazione e organizzazione

La cerimonia del 29 aprile (inizio alle 10, consegna dei premi alle 11) vedrà la presenza in aula magna di due alunni per classe, mentre gli altri seguiranno da remoto. Una scelta obbligata per motivi logistici, come spiegato dagli organizzatori, vista l’impossibilità di trovare uno spazio sufficientemente capiente.

La mattinata sarà divisa in due momenti, con attività di animazione curate dal Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, l’intervento del personaggio della Pimpa e un saluto di Max Laudadio. Il tutto sarà coordinato da Andrees Garofalo.

Premi e riconoscimenti

Il concorso, diviso in due categorie per la scuola primaria, ha visto una qualità tale dei lavori da portare la giuria ad ampliare il numero dei riconoscimenti: oltre ai primi classificati, saranno assegnate 17 menzioni per categoria, oltre a premi per tutti i partecipanti.

Il tema della pace

Il tema scelto per questa prima edizione è stato la pace, come ha ricordato l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia del comitato promotore, ed è stato sviluppato in modo trasversale dagli studenti, spesso attraverso riflessioni su inclusione, relazioni e valore delle differenze. Nel comitato promotore anche Matteo Marchesi consigliere provinciale con delefa alla Cultura, Marco Fazio, assessore alla cultura della Comunità mmontana Valli del Verbano.n Paolo Bertocch9i componente CdA di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Jenny Santi cofondatrice del concorso Ceresio in Giallo.

Un percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenta solo l’inizio di un progetto destinato a proseguire negli anni.