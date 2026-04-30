Da Castronno a Sangineto in bicicletta: cinque amici inseguono le radici e un sogno lungo tutta l’Italia

C’è un legame silenzioso ma profondo che unisce piccoli comuni della provincia di Varese, come Castronno, a realtà lontane come Sangineto, sulla costa tirrenica della Calabria. Non si tratta di rapporti istituzionali o geografici, ma di una storia fatta di persone, famiglie e migrazioni.

A partire dagli anni del secondo dopoguerra, soprattutto tra gli anni Cinquanta e Settanta, migliaia di calabresi lasciarono i propri paesi per trasferirsi al Nord, attratti dalle opportunità offerte dall’industria in espansione. Anche la provincia di Varese, con il suo tessuto produttivo, divenne una delle mete principali di questo movimento interno.

E la storia che racconta Irene, parte da lontano. È quella di cinque amici che accompagneranno “a casa”, in bicicletta, uno di loro: un ritorno alle origini, proprio a Sangineto.

Una bellissima lettera, quella di Irene, che racconta passione e amicizia.

Eccola qui

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Cinque amici, una strada lunga quanto un sogno. È questa la storia che parte da Castronno, Varese, e arriva fino a Sangineto, Cosenza, attraversando l’Italia a colpi di pedale e di cuore.

Sono cinque uomini, tra i 50 e i 60 anni, uniti da un’amicizia che dura da una vita e da una passione comune: la bicicletta. Ma questo viaggio non è solo sport. È qualcosa di più profondo, nato dal desiderio di uno di loro, Piero, originario proprio di Sangineto, in Calabria. Da bambino si è trasferito in Lombardia con la famiglia, dove ha costruito la sua vita, il lavoro, gli affetti. Eppure, dentro di sé, non ha mai smesso di sentire il richiamo delle proprie radici.

Negli anni, la bicicletta è diventata per lui molto più di un passatempo: libertà, equilibrio, sfida personale. Così, quel sogno custodito a lungo — tornare al paese natale partendo da casa, pedalando — ha iniziato a prendere forma.

A renderlo possibile sono stati gli amici di sempre. Senza esitazioni, hanno fatto proprio quel sogno, trasformandolo in un’impresa condivisa. Non una gara, ma un viaggio fatto di fatica, supporto reciproco, risate, ricordi e silenzi, quelli che solo chi pedala sa ascoltare.

Certo, gli anni si fanno sentire. Qualche acciacco, inevitabile, accompagna ogni partenza. Ma non è abbastanza per fermarli. Perché ci sono sogni che non hanno età, e questo è uno di quelli.

Da Castronno a Sangineto, chilometro dopo chilometro, questi cinque amici dimostrano che la vera forza non sta solo nelle gambe, ma nella volontà di inseguire ciò che conta davvero. E nel farlo insieme. Si sono dati un nome, semplice ma potente: “2 ruote… un sogno”.

E dietro questo nome ci sono loro: Piero, Carmelo, Fabio, Gianni e Marco. Cinque storie, un’unica direzione.

La partenza è programmata per il 21 maggio …. e poi ci sarà l’arrivo. Non un traguardo segnato da un cronometro, ma qualcosa di più intimo. Sarà l’odore del mare a farsi sentire prima ancora di vederlo, sarà la luce diversa della Calabria a guidare gli ultimi chilometri, sarà quel misto di stanchezza e incredulità che si posa addosso quando capiranno di avercela fatta davvero.

Per Piero non sarà solo un ritorno geografico, ma un cerchio che si chiude. Ogni pedalata avrà cucito insieme passato e presente, ogni salita avrà avuto il sapore delle sfide affrontate nella vita, ogni discesa il respiro della libertà ritrovata. E accanto a lui, sempre, gli amici di una vita: compagni di strada, testimoni silenziosi di un sogno diventato realtà.

Arriveranno insieme, come sono partiti. Non importa chi sarà più stanco o chi avrà ancora fiato per sorridere: in quel momento conterà solo esserci, uno accanto all’altro, con negli occhi la stessa luce di quando tutto è cominciato.

Perché “2 ruote… un sogno” non è soltanto il nome di un gruppo. È una promessa mantenuta, è il coraggio di non rimandare, è la dimostrazione che i sogni più veri non fanno rumore, ma resistono al tempo, aspettano il momento giusto e poi, finalmente, trovano la strada per diventare vita.

E forse, mentre poseranno le biciclette e si guarderanno in silenzio, capiranno che quel viaggio non è finito davvero. Perché certe strade, una volta percorse, continuano dentro. Sempre.

Irene