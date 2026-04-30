La star a quattro zampe de “Il diavolo veste Prada 2” è di Cogliate e si chiama Pasticcino

C’è anche un po’ di Cogliate nel sequel de “Il diavolo veste Prada”, uscito in questi giorni nelle sale. Nel film compare infatti Pasticcino, un barbone gigante tutto nero di proprietà di Chiara Trovò, veterinaria al Bao Miao Village di Cogliate, centro specializzato nel benessere animale.

Per le riprese girate a Milano, in via Monte Napoleone, Pasticcino è stato trattato come una vera star. «Un autista veniva a prenderlo in sede per portarlo sul set e riaccompagnarlo a fine giornata» racconta Luca Zanni, titolare della struttura.

Massimo riserbo durante tutta la lavorazione: la produzione ha imposto regole molto rigide e nemmeno la proprietaria ha potuto assistere alle riprese.

Nella serata della “prima” a Milano Pasticcino però ha potuto fare la sua passerella e in un video pubblicato sui social da Chiara Trovò lo si vede saltellare felice sul palco.

Il film segna il ritorno sul grande schermo di protagoniste amatissime come Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Accanto a loro, anche una “quota locale” che lega la pellicola al territorio delle Groane.

Oltre alla partecipazione di Pasticcino, infatti, alcune scene sono state girate nella cornice di Villa Arconati, a Bollate, uno dei luoghi più suggestivi della zona.

(Il cane Pasticcino nella foto da Instagram)