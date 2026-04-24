Da “Comerio” all’Europa: l’Istituto Fermi protagonista del torneo di debate a Zagabria

L’Istituto “Fermi” di Comerio varca i confini nazionali e approda in Croazia per una sfida all’ultimo colpo di retorica. In questi giorni, un gruppo di studentesse della scuola è impegnato a Zagabria per partecipare al prestigioso concorso europeo di Debate, una delle competizioni più rinomate a livello continentale per quanto riguarda l’argomentazione e l’eloquenza in lingua straniera.

Una sfida intellettuale di alto profilo

Il Debate non è solo una gara, ma una vera e propria disciplina formativa che richiede una preparazione meticolosa. Le studentesse del “Fermi” si stanno confrontando con coetanei provenienti da scuole di tutta Europa, affrontando temi di attualità e questioni complesse che devono essere analizzate da diversi punti di vista. La competizione mette alla prova non solo la padronanza delle lingue, ma anche la capacità di pensiero critico e di ascolto attivo.

L’impegno delle studentesse a Zagabria

L’eccellenza dell’istituto varesino emerge in un contesto dove la parola diventa lo strumento principale per sostenere tesi articolate sotto la pressione del tempo e del giudizio di una giuria internazionale. Le ragazze stanno dimostrando grande tenacia e una solida preparazione, frutto di un percorso di studio che valorizza le competenze trasversali e l’apertura multiculturale.

Un progetto d’eccellenza per il territorio

L’iniziativa rappresenta un motivo d’orgoglio per la comunità scolastica di Comerio e per l’intero territorio. Partecipare a eventi di tale portata permette alle studentesse di misurarsi con standard educativi elevati e di costruire reti di relazione internazionali. Il progetto sottolinea l’importanza di investire in metodologie didattiche innovative che preparino i giovani alle sfide della società globale.