Da Garbagnate a Cesate, un tour teatrale in bici nel Parco delle Groane tra memoria e natura

“Voci Groane” porta il teatro in bicicletta nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il 10 e 17 maggio, con una replica autunnale l’11 ottobre, Teatro Periferico propone un tour teatrale itinerante di 15,5 chilometri tra natura, memoria e luoghi dimenticati, con partenza dalla stazione Garbagnate Milanese – Parco delle Groane.

Un parco che diventa palcoscenico

Il progetto trasforma il grande polmone verde a nord di Milano in un palcoscenico a cielo aperto. Il percorso attraversa i territori di Bollate, Garbagnate Milanese, Cesate, Senago e Limbiate, toccando luoghi simbolici come l’ex Città Satellite Greenland (nella foto), la Pineta di Cesate, l’ex Ospedale Santa Corona e il canale Villoresi.

L’obiettivo è risvegliare la memoria collettiva del territorio attraverso il teatro e la mobilità sostenibile, restituendo voce a spazi che hanno segnato la storia locale e che oggi, in alcuni casi, sono stati quasi cancellati dal tempo e dalla natura.

Le tappe del tour

Il viaggio partirà alle 9.30 dalla stazione di Garbagnate Milanese – Parco delle Groane. La prima tappa sarà l’ex Città Satellite, un tempo celebre parco divertimenti, dove una performance costruita su testimonianze reali rievocherà storie e ricordi legati a quel luogo.

Il percorso proseguirà poi verso la Pineta di Cesate, dove i partecipanti vivranno un’esperienza in cuffia ispirata ai pini di Maria Teresa d’Austria, con le voci di una classe della scuola primaria Montessori di Bollate.

La terza tappa sarà l’ex Ospedale Santa Corona, oggi in stato di abbandono, reinterpretato attraverso una performance di Teatro Periferico. Il tour si concluderà al canale Villoresi con un momento dedicato al valore dell’acqua, messo in scena dagli allievi dell’associazione Lumen di Senago e dagli studenti del liceo Russell di Garbagnate Milanese.

Teatro, memoria e comunità

“Voci Groane” nasce da una raccolta di testimonianze e interviste a persone che hanno vissuto o lavorato nei luoghi attraversati dal percorso. Quelle storie diventano materia teatrale grazie al lavoro di attori professionisti, studenti, docenti e partecipanti ai laboratori creativi.

«Vogliamo restituire voce ai segni lasciati dall’uomo, sia quelli costruttivi che quelli oggi silenziati dal tempo», spiegano gli organizzatori.

Il progetto è realizzato da Teatro Periferico di Cassano Valcuvia con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Ente Filantropico e del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Come partecipare

La partecipazione è possibile solo in bicicletta, propria o noleggiata presso la Velostazione di Bollate Nord. Il percorso è adatto a bambini dai 10 anni in su, con obbligo di casco.

Il costo è di 5 euro a persona, con colazione inclusa, più altri 5 euro in caso di noleggio bici. È consigliato portare teli per sedersi, abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e pranzo al sacco.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente. Per informazioni e iscrizioni: 334 1185848, 338 6020892, anche WhatsApp, oppure info@teatroperiferico.it.

Una rete di scuole e associazioni

All’iniziativa collaborano Comune di Bollate, Ecomuseo delle Groane Aps, Comitato La Cittadella Santa Corona, IIS “B. Russell” di Garbagnate Milanese, scuola primaria Montessori di Bollate, ITSOS “Albe Steiner” di Milano, associazione Lumen di Senago e laboratorio teatrale per docenti di Teatro Periferico.