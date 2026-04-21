Da giocatori a narratori: in biblioteca a Cislago nasce la nuova generazione di “Master”

La biblioteca di Cislago si conferma non solo come luogo di lettura, ma come una vera officina di creatività e formazione. Sabato scorso si è tenuta la prima lezione del Corso Teen Master GDR, un’iniziativa innovativa promossa in collaborazione con l’associazione Gilda dei Narratori e rivolta agli adolescenti desiderosi di passare “dall’altra parte dello schermo”.

Il percorso: costruire storie insieme

Il corso nasce da una base solida: la partecipazione entusiasta di molti giovani agli incontri mensili di gioco di ruolo già attivi in biblioteca. L’obiettivo del progetto è ambizioso quanto affascinante: accompagnare i ragazzi, attraverso tre incontri intensivi, a diventare Master, ovvero i registi dell’immaginazione capaci di gestire il tavolo, costruire mondi e guidare i propri coetanei in avventure fantastiche.

Durante il primo appuntamento, i partecipanti hanno esplorato le fondamenta del gioco di ruolo (GdR), analizzando come si gestisce la dinamica di gruppo e quale sia il peso della responsabilità e della creatività nel ruolo del narratore.

Un progetto educativo e sociale

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio promosso dall’Assessorato alla Cultura. Ogni mese, infatti, la biblioteca ospita incontri gratuiti che coinvolgono circa 50 tra bambini e ragazzi, dimostrando come il GdR sia uno strumento educativo straordinario. Giocare di ruolo non è solo divertimento: stimola la creatività, allena la capacità di collaborazione e potenzia le competenze relazionali.

Il cuore del volontariato: la Gilda dei Narratori

Il successo di questo percorso è possibile grazie alla Gilda dei Narratori, l’organizzazione di volontariato nata nel 2025. L’associazione riunisce Master appassionati che da anni dedicano il proprio tempo alla diffusione della cultura ludica tra diverse fasce d’età, rendendo centri culturali e biblioteche luoghi sempre più inclusivi e vivi.

Il corso proseguirà nelle prossime settimane, quando i futuri Master metteranno alla prova le loro abilità narrative. La biblioteca aspetta con impazienza di vedere all’opera questi giovani registi delle storie di domani.