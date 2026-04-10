Da Ispra a Gavirate nel segno del gravel: tutto pronto per la seconda edizione della “724 Cup”

Tutto pronto a Ispra per la seconda edizione della “724 Cup”, la manifestazione ciclistica dedicata al mondo gravel che domenica 12 aprile aprirà ufficialmente il circuito Gravel Circus. L’evento, organizzato dalla Società Ciclistica Orinese, sta riscuotendo un successo notevole: sono già quasi 200 gli iscritti che arriveranno sulle sponde del Lago Maggiore non solo dal Varesotto, ma anche da Piemonte, Liguria e dal Canton Ticino, confermando il grande interesse per questa declinazione “lenta” e non agonistica del ciclismo.

Orari e dettagli della partenza

La giornata, che rientra nel progetto #DoYouBike promosso dalla Camera di Commercio di Varese, inizierà presto. Il quartier generale sarà il ristorante 724 in via Roma a Ispra, dove dalle 7.30 sarà possibile confermare l’adesione o iscriversi sul momento. La partenza è prevista alla francese, ovvero libera e individuale o in piccoli gruppi, in una fascia oraria che va dalle 8.00 alle 9.30, sempre nel rigoroso rispetto delle norme del codice della strada.

Due percorsi tra laghi e siti Unesco

Gli organizzatori Giovanni Martinelli e Davide Passeri hanno disegnato due tracciati che puntano a valorizzare le bellezze naturalistiche e storiche della zona. Il percorso lungo si sviluppa su 75 chilometri con 700 metri di dislivello, mentre la variante più corta ne misura 56 con un dislivello di 600 metri. Entrambi i percorsi toccheranno punti suggestivi: quattro laghi, tre foci di fiumi, il laghetàsh, due riserve naturali, la Quassa e il Faro di Besozzo, oltre a lambire due siti patrimonio dell’Unesco.

Ristoro e approfondimento in TV

Per i partecipanti è previsto un punto di ristoro intermedio sul lungolago di Gavirate, mentre il ristoro finale al ritorno a Ispra sarà curato direttamente dallo staff del ristorante 724. Oltre alla pedalata, l’evento ospiterà spazi espositivi di diverse realtà legate al ciclismo e al sociale, come Anemos odv e Cicli Ambrosini. Per chi volesse rivivere le emozioni della giornata, lunedì 13 aprile alle 20.30 andrà in onda uno speciale di 30 minuti all’interno della trasmissione «Sport Experience» sui canali social di Csain Piemonte.