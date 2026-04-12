Da Le Mans a Rescaldina: il collège Joséphine Baker fa tappa alla scuola Ottolini

Dalla Francia a Rescaldina. Nelle settimane scorse una delegazione di 13 studenti del collège “Joséphine Baker” di Le Mans ha fatto tappa alla scuola secondaria di primo grado “Alessandro Ottolini” di Rescaldina, che durante l’anno scolastico in corso ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ per progetti di mobilità.

Studenti e insegnanti sono stati accolti tra l’entusiasmo dei coetanei italiani, con una cerimonia di benvenuto in auditorium animata dagli alunni delle classi prime, che hanno cantato gli inni nazionali francese e italiano e hanno presentato il paese. Per loro anche il saluto istituzionale della dirigente scolastica Maria Florianna Calia, del sindaco Gilles Ielo e degli assessori Loredana Pigozzi e Rosario Vitolo.

Nei tre giorni della visita gli studenti francesi e italiani «hanno condiviso momenti di scambio e conoscenza reciproca svolgendo attività didattiche che hanno interessato diverse discipline – spiegano dalla scuola -. Alcuni ragazzi hanno colto l’occasione per intervistare i colleghi francesi in vista della pubblicazione di un articolo sul giornalino scolastico “Ottolini News”. Dieci alunni scelti come “ambassador” hanno guidato e accompagnato gli ospiti francesi alla scoperta della scuola e dei luoghi più iconici di Milano, mettendo alla prova le loro competenze linguistiche in inglese e francese. La possibilità di comunicare con ragazzi della stessa età provenienti da un’altra nazione, scoprendo differenze ma anche molti punti comuni, ha reso questa esperienza indimenticabile».

Le attività sono state organizzate e coordinate dalla Commissione Erasmus+, composta dalle docenti Annalisa Grossi, Ilaria Raimondi e Laura Vecchio, e rese possibili grazie alla collaborazione di numerosi insegnanti dell’istituto. «In un momento storico in cui i confini sembrano talvolta irrigidirsi, vedere i nostri studenti dialogare, ridere e progettare insieme ai loro coetanei francesi ci restituisce il senso più autentico del nostro lavoro – conclude la dirigente scolastica -: educare alla diversità come ricchezza e alla costruzione di un’identità europea plurale e solidale. L’Erasmus è la prova che la conoscenza dell’altro è l’unico antidoto al pregiudizio e la base su cui poggia il futuro dei nostri ragazzi».