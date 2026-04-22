Da Milano a Cuasso al Monte, Max Laudadio racconta: “La natura ti cambia la vita”
Il giornalista e conduttore ha raccontato su Rai 1 come la salute della figlia abbia spinto la sua famiglia a trasferirsi in montagna, cambiando radicalmente la loro vita
“Se non fosse stato per la salute di Bianca, probabilmente non ci saremmo mai trasferiti in montagna.” Max Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia, non ha dubbi: la sua scelta di abbandonare Milano per Cuasso al Monte è stata guidata da un bisogno di cambiamento.
Tutto è iniziato con un problema di salute della figlia, Bianca, che soffriva di otiti ricorrenti, come raccontato in un’intervista su Rai 1. “Un pediatra ci ha detto che era un’otite da inquinamento, e onestamente, non avevamo mai sentito parlare di una cosa del genere – ha raccontato Laudadio -. Ci ha suggerito di trasferirci, se possibile, in un posto più sano, magari in montagna, dove l’aria è più pulita. E così, senza pensarci troppo, ci siamo guardati e abbiamo deciso di farlo.”
Il trasferimento è stato deciso con una leggerezza che ha sorpreso anche loro. “Abbiamo trovato una baita in montagna, nel bosco, e da lì è cambiato tutto. Bianca non ha più avuto otiti e non ha mai più preso antibiotici. È come se quella malattia fosse svanita” ha detto ancora il giornalista. Ma il cambiamento non è stato solo fisico. “La natura ti cambia, ti fa vedere la vita con altri occhi”.
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