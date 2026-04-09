Da Milano ai laghi lombardi: Trenord riattiva le “Gite in treno” e i convogli storici
Al via la stagione delle gite fuori porta con Trenord che propone itinerari integrati treno e battello sui laghi lombardi e pacchetti speciali per i grandi parchi divertimento della regione
Il treno si conferma il compagno di viaggio ideale per la bella stagione in Lombardia. Con l’arrivo della primavera, Trenord riattiva il programma «Gite in treno», offrendo pacchetti che uniscono il trasporto ferroviario a esperienze turistiche, sportive e culturali su tutto il territorio regionale. L’iniziativa mira a incentivare un turismo di prossimità e sostenibile, capitalizzando un trend che ha visto i viaggi nel tempo libero crescere del 7% solo nel primo trimestre dell’anno.
Il fascino dei treni storici
Da domenica 12 aprile tornano sui binari i convogli d’epoca, pronti a trasportare i passeggeri in un’atmosfera d’altri tempi. Il calendario 2026 prevede 12 corse fino a novembre, effettuate con carrozze degli anni Venti finemente restaurate, caratterizzate da interni in legno e velluti rosso cardinale. Partendo da Milano Cadorna, i viaggiatori potranno raggiungere mete come Laveno Mombello, Como, Novara e Asso, accompagnati durante il tragitto da performance di musicisti e attori in costume d’epoca. A queste si aggiungeranno tre corse speciali verso il Lago d’Iseo a bordo dell’automotrice storica ALn 668-125.
Itinerari tra laghi e parchi divertimento
Le proposte per il 2026, realizzate in collaborazione con Discovera, spaziano dai tour treno+battello sui principali laghi lombardi — Como, Garda, Maggiore e Sebino — fino ai pacchetti dedicati alle famiglie per raggiungere Gardaland Park e Movieland. Per gli amanti del trekking è confermato il pacchetto «Viandante sul Lago», che permette di esplorare il Lario combinando navigazione e camminate. «Il treno si conferma protagonista della mobilità – il commento di Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord – anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Vogliamo promuovere una cultura del turismo più consapevole, autentica e rispettosa dell’ambiente».
Eventi speciali e mobilità sostenibile
Trenord supporterà anche i grandi eventi locali del weekend dell’11 e 12 aprile. Saranno infatti disponibili biglietti speciali per raggiungere Melegnano, in occasione del festival «Melegnano Comics» dedicato al mondo dei fumetti, e Varese per l’edizione di «Agrivarese», la fiera della sostenibilità e del chilometro zero. Gli utenti che sceglieranno queste opzioni di viaggio potranno inoltre accumulare Punti Verdi attraverso il programma loyalty Trenord Community, premiando così la scelta di lasciare a casa l’automobile.
Sono già acquistabili i biglietti per le date previste fra aprile e giugno:
domenica 12 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago
domenica 19 aprile: Rovato-Iseo (con possibilità di gita in battello a Monte Isola)
domenica 26 aprile: Milano Cadorna-Como Lago
domenica 10 maggio: Milano Cadorna-Como Lago
domenica 24 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago
domenica 31 maggio: Milano Cadorna-Novara Nord
domenica 7 giugno: Milano Cadorna-Como Lago
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