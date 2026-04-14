Da Mozart a Rachmaninov: i giovani della Filarmonica europea al Salone Estense

I giovani musicisti dell’Orchestra filarmonica europea Giovani portano il loro repertorio sinfonico nel cuore di Varese. L’appuntamento è fissato per il 3 maggio all’interno del Salone Estense di via Sacco 3, dove l’ensemble si esibirà a partire dalle 17:30 con un programma che spazia dal classicismo al tardo romanticismo. Il concerto rappresenta l’esito di un percorso avviato nel 2012 come progetto per un’orchestra giovanile, nato dalla sinergia con l’Albero Musicale di Saronno e consolidatosi attraverso il Pcto «Laboratorio sinfonico».

L’iniziativa vede la partecipazione di diverse realtà scolastiche d’eccellenza, grazie alla convenzione con il Liceo Rotondi di Gorla Minore e il Liceo Verdi di Milano. Sul palco saliranno solisti che rappresentano il futuro del panorama musicale locale e nazionale: Luca Sassu al flauto, proveniente dal Liceo Ciceri di Como, Leonardo Maroni al fagotto del Liceo Manzoni di Varese, Gabriele Rizzo al pianoforte, studente del Conservatorio della Svizzera italiana, e la soprano Camilla Cacciapaglia.

La direzione della formazione e l’accompagnamento al pianoforte sono affidati al maestro Marcello Pennuto, affiancato per l’occasione da Paolo Toscano, allievo della scuola di direzione. Il programma musicale prevede l’esecuzione di pagine scelte di Stamitz, Mozart, Beethoven e Rachmaninov. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Varese, è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. La compagine orchestrale prosegue così la tradizione della Orchestra filarmonica europea, realtà fondata a Gallarate nel 1989.