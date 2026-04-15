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Valle del Lura

Da Olgiate Comasco a Lurate Caccivio, una camminata lungo il Lura per scoprire la biodiversità

Un pomeriggio all’aria aperta per conoscere da vicino la biodiversità della valle del Lura con una guida lungo il percorso che collega due comuni del territorio. Partecipazione gratuita

Parco Lura - varie
Turismo, Gite ed Escursioni

19 Aprile 2026

Una camminata guidata lungo il torrente Lura per scoprire da vicino la biodiversità del territorio: è l’iniziativa in programma domenica 19 aprile, con partenza da Olgiate Comasco e arrivo a Lurate Caccivio.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto Interreg “Riverlhab”, propone un pomeriggio all’aria aperta tra natura e conoscenza, accompagnati lungo il percorso che costeggia il corso d’acqua.

Un percorso tra natura e acqua

La camminata prenderà il via alle 14 con ritrovo al parcheggio della piscina comunale di Olgiate Comasco. Da lì i partecipanti seguiranno un itinerario guidato lungo il torrente Lura, attraversando un’area ricca di ambienti naturali e specie caratteristiche della valle.

L’obiettivo è proprio quello di far conoscere più da vicino la biodiversità della valle del Lura, un corridoio ecologico di grande valore tra le province di Como e Varese.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione online, da effettuare tramite il QR code presente nella locandina o attraverso il link dedicato.

Gli organizzatori consigliano di utilizzare il parcheggio in via Don Luigi Sterlocchi, nelle vicinanze del punto di ritrovo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Riverlhab”, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera, che punta alla valorizzazione e alla tutela degli ecosistemi fluviali.

15 Aprile 2026
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