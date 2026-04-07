Da Regione Lombardia un contributo di oltre 167.000 euro per la rinascita del cinema Garden a Gavirate

Regione Lombardia premia con oltre 167.000 euro il progetto di rinnovo del Cinema Garden di Gavirate. La notizia, circolata la scorsa settimana, non è stata, però, una novità per l’associazione Immaginario che dal 2008 si occupa della sala in centro città. « Il finanziamento ci era già stato riconosciuto nel dicembre scorso – ricorda Vittorio Mastrorilli presidente dell’associazione – Alcune sale, però, erano rimaste fuori dall’elenco. Quando Regione ha trovato nuovi fondi, ha pubblicato nuovamente l’intera graduatoria , inserendo anche i beneficiari già annunciati nel 2025».

Nessun euro in arrivo, quindi, anche se l’associazione vede ormai avvicinarsi la fine del lungo e complesso lavoro di ristrutturazione partito nel 2024 grazie a un finanziamento legato al PNRR per l’efficientamento del cinema: « Eravamo arrivati secondi su 178 richieste – ricorda Mastrorilli – D’altra parte, il cinema aveva ancora un vecchio impianto a gasolio. Così abbiamo chiesto il contributo per efficientare la sala e rifare i bagni. In corso d’opera, però, il progetto si è ampliato e si è trasformato in una ristrutturazione globale del cinema, adeguandolo a tutta la complessa normativa antincendio. I costi sono lievitati parecchio: fortunatamente ci sono venuti incontro il Comune, che ha rifatto e coibentato il tetto, e Regione Lombardia ci ha concesso questo finanziamento».

Mettere a norma il locale si è rilevata una spesa decisamente superiore alle peggiori previsioni e la chiusura di qualche mese si è protratta per più di un anno: « Oggi, però,- prosegue il presidente Mastrorilli – abbiamo una sala nuovissima, perfettamente a norma, sicura e attrezzata con le ultime tecnologie. Possiamo iniziare a progettare quelli che, da sempre, sono i nostri obiettivi: dare alla comunità una sala cinema, centrale, ben servita, dove poter assistere a proposte di qualità. Questo spazio è flessibile e può accogliere anche proposte diverse da quella cinematografica. È attrezzato per fare musica, ma anche conferenze, sala riunioni o spazio espositivo».

A quasi dieci anni dai timori di una sua possibile vendita, la sala cinematografica Garden è pronta per vivere una nuova stagione di eventi: « Il prossimo 17 aprile, con inizio alle ore 21, ci sarà una band di 18 elementi, la Santa Cecilia Big Band di Meda che proporrà una serata di jazz e swing. In giugno ospiteremo poi una particolare mostra d’arte dedicata al cinema con i singoli artisti che proporranno performance di diverso genere».

199 poltroncine nuove, un sistema video tecnologicamente avanzato, un impianto audio di alta qualità, il Cinema Garden si mette alle spalle un passato difficile e guarda al futuro con ottimismo.