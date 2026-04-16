Da Rogoredo a Gurone: eletti i nuovi referenti di quartiere a Malnate. Nessun candidato a San Salvatore

Malnate ha scelto i nuovi volti dei suoi quartieri. Domenica 12 aprile si sono svolte le elezioni per i referenti dei Comitati di Quartiere, un appuntamento che ha coinvolto i cittadini nella scelta dei portavoce e dei componenti che faranno da ponte tra l’amministrazione comunale e le diverse zone della città.

I risultati nelle zone Centro e Rogoredo

Per quanto riguarda la Zona A, che comprende il Centro, Folla e la Baraggia, la squadra è composta da cinque nomi. A guidare il gruppo come portavoce sarà Greta Carla Achini, affiancata da Mauro Carretta, Michele Gargano, Carlo Cencin e Maria Ranzi.

Spostandoci verso la Zona B, ovvero il quadrante di Rogoredo e Rovera, i cittadini hanno eletto quattro rappresentanti. In questo caso il ruolo di portavoce è stato affidato a Sara Innocenti. Insieme a lei lavoreranno Jennifer Meessen, Paola Baron e Cristina Enrica Giuseppina Filippelli.

Gurone e la situazione di San Salvatore

Anche a Gurone, identificata come Zona C, la partecipazione ha permesso di definire un comitato solido. Maria Paola Ferioli è la nuova portavoce, supportata da un team composto da Fabrizio Pignatti, Francesca Teresa Santoni, Anna Linda Fantoni e Manuela Aletti.

Una nota differente arriva invece dalla Zona D, che accorpa l’area di San Salvatore. Per questa zona non sono pervenute candidature entro i termini previsti e, di conseguenza, non è stato possibile procedere alle operazioni elettorali per il rinnovo del comitato locale.