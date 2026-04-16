Da Rogoredo a Gurone: eletti i nuovi referenti di quartiere a Malnate. Nessun candidato a San Salvatore
I cittadini sono stati chiamati alle urne domenica 12 aprile per scegliere i componenti dei comitati che rappresenteranno le diverse zone della città nei rapporti con il Comune
Malnate ha scelto i nuovi volti dei suoi quartieri. Domenica 12 aprile si sono svolte le elezioni per i referenti dei Comitati di Quartiere, un appuntamento che ha coinvolto i cittadini nella scelta dei portavoce e dei componenti che faranno da ponte tra l’amministrazione comunale e le diverse zone della città.
I risultati nelle zone Centro e Rogoredo
Per quanto riguarda la Zona A, che comprende il Centro, Folla e la Baraggia, la squadra è composta da cinque nomi. A guidare il gruppo come portavoce sarà Greta Carla Achini, affiancata da Mauro Carretta, Michele Gargano, Carlo Cencin e Maria Ranzi.
Spostandoci verso la Zona B, ovvero il quadrante di Rogoredo e Rovera, i cittadini hanno eletto quattro rappresentanti. In questo caso il ruolo di portavoce è stato affidato a Sara Innocenti. Insieme a lei lavoreranno Jennifer Meessen, Paola Baron e Cristina Enrica Giuseppina Filippelli.
Gurone e la situazione di San Salvatore
Anche a Gurone, identificata come Zona C, la partecipazione ha permesso di definire un comitato solido. Maria Paola Ferioli è la nuova portavoce, supportata da un team composto da Fabrizio Pignatti, Francesca Teresa Santoni, Anna Linda Fantoni e Manuela Aletti.
Una nota differente arriva invece dalla Zona D, che accorpa l’area di San Salvatore. Per questa zona non sono pervenute candidature entro i termini previsti e, di conseguenza, non è stato possibile procedere alle operazioni elettorali per il rinnovo del comitato locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.